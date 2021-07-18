В Алтайский край не пустили саженцы лимона с опасным вредителем

15 июля 2021 года их изъяли у пассажира, прибывшего авиарейсом из Таджикистана.

Саженцы лимона забрали инспекторы регионального Россельхознадзора. На них обнаружили калифорнийскую щитовку, поэтому саженцы уничтожили.

В Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ сообщили, что щитовка калифорнийская является опасным насекомым-вредителем и поэтому внесена в список карантинных объектов. Щитовка способна наносить вред более, чем 200 видам кормовых растений. Насекомые повреждают растения, приводя к преждевременному опаданию листвы, плодов, к растрескиванию и отмиранию коры. Это в свою очередь приводит к усыханию отдельных стеблей, и даже к полной гибели культуры. Характерным признаком наличия в саду личинок калифорнийской щитовки является образование на плодах небольших красноватых пятен. Поврежденные плоды остаются недоразвитыми, теряют свой товарный вид.