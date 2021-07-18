В Барнауле бойцы экологических отрядов наводят порядок на городских улицах

С начала июля 2021 года они очистили участки улиц Матросова, Советской Армии, Георгия Исакова, Антона Петрова, Гущина, Попова, Сиреневой, Приречной, Тихонова и других.

Добровольцы экологических студенческих отрядов «Зеленая Волна» и «Атлас» продолжают наводить порядок на улицах и зеленых зонах Барнаула.

С 12 по 14 июля в Железнодорожном районе волонтеры собрали 92 мешка мусора. Регулярно проводится зачистка несанкционированных объявлений и покос травы. С начала месяца в районе собрали и вывезли 631 мешок мусора, покосили траву на территории 2 150 кв. м. Кроме того, силами администрации Железнодорожного района провели акцию по очистке русла Пивоварки, которая прошла вблизи пересечения ул. Красного Текстильщика с ул. Заречной и ул. Юрина.

В Индустриальном районе бойцы отряда «Атлас» приводят в порядок декоративные кустарники и живую изгородь по улицам Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Георгиева. Помимо формовочной обрезки, ребятам предстоит выполнить уборку мусора на территории зеленых насаждений. На следующей неделе отряд примет участие в ликвидации свалки в новом микрорайоне по улице Балтийской, проведет уборку зеленых зон по ул. Малахова и Сиреневого бульвара.

Несанкционированную свалку по улице Гущина, 217 в Ленинском районе собрали и вывезли бойцы экологического отряда «Атлас». Транспорт для этих целей предоставило ООО «СТЭК». Также ребята завершили обрезку и вывоз поросли по улице 42-й Краснознаменной бригады, покосили береговую зону вдоль озера по улицы Озерной и детского сада № 244, собрали мусор по улице Юрина, 220. Районное управление коммунального хозяйства администрации района ликвидировало свалку по улице Логовской, 38 вблизи Пивоварки.

Добровольцы отряда «Зеленая Волна» в Центральном районе ликвидировали несанкционированные свалки по улицам Дамба Берега Оби, Интернациональной, Пролетарской, на пересечении улицы Никитина и переулка Радищева. Было собрано два КАМАЗа мусора, который вывезли на городской полигон ТБО. Кроме того, студенческий отряд продолжает наводить порядок в сквере по улице Приречной. На этой недели участок территории сквера очищен от мусора, выполнена санитарная обрезка поросли.

В Октябрьском районе добровольцы «Зеленой Волны» провели масштабную акцию по закраске несанкционированных надписей. В результате ликвидировано более 20 надписей на асфальте, заборах, жилых домах, а также хозяйственных сооружениях в границах проспекта Комсомольского.

Очистка улиц и лесов, берегов барнаульских рек от последствий отдыха несознательных горожан, благоустройство городских клумб и цветников, покос травы и вырубка поросли — далеко не полный перечень того, что делают бойцы студенческих экологических отрядов. Своим примером они показывают, как нужно относиться к окружающей среде. Сезон работы экологических отрядов продлится до конца лета, пишет пресс-служба мэрии.