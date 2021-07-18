В Барнауле разыскивают мужчину

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 43-летнего Гаврилова Андрея из Барнаула. Его местонахождение неизвестно с 16 июня 2021 года. Одет мужчина был в серый пиджак, рубашку в клетку, чёрные джинсы, чёрные сланцы.

Приметы барнаульца: рост 175 см, среднее телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

Особые приметы: большой шрам на голове.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).