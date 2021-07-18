Вкусно и полезно: публикуем 7 вариантов коктейлей с овощами, фруктами и ягодами

Коктейль из взбитых в блендере ягод, фруктов или овощей отлично освежает, помогает похудеть, стать моложе и улучшить здоровье.

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1. Свежее решение.

Возьмите несколько листьев мяты, небольшую спелую дыню, очистите ее от кожуры и семечек, нарежьте на дольки. То же самое проделайте с огурцом. Залейте все стаканом обезжиренного йогурта и смешайте в блендере, можно добавить лед. Его количество определите сами. Но лучше не увлекаться — врачи предупреждают, что ангина часто возникает и летом. Сочетание ледяных коктейлей с кондиционерами вполне может стать ее причиной.

Интересный факт. По одной из версий такие коктейли «изобрели» в Латинской Америке. Именно оттуда берет начало традиция подавать свежевыжатые соки с измельченными фруктами и льдом. А потом эту идею подхватили предприимчивые американцы.

2. Зеленый свет.

Для похудения обычно используют смеси овощей, а также фруктов с низким содержанием сахара. К примеру, можно приготовить такой зеленый коктейль: взбейте огурец, зеленое яблоко, пару стеблей сельдерея, пучок листьев шпината, немного красного перца и имбиря. Такая смесь способствует похудению и очищению организма. К тому же доказано, что сельдерей активизирует процесс сжигания калорий. И еще в нем много витаминов А и С, а также кальция, калия и фосфора. Шпинат тоже очень полезен. Считается, что его регулярное употребление в пищу служит профилактикой возникновения раковых заболеваний.

Полезный совет. Чтобы насыщение было более полным, «похудательный» коктейль лучше есть чайной ложкой, а не пить через трубочку, как обычно. И вовсе не обязательно использовать его только для завтрака. Им можно заменить любой прием пищи. Также помните, что в диетическом варианте смузи используют минеральную воду, натуральный йогурт, низкокалорийный кефир или соевое молоко.

3. Молодильные ягоды.

Сохранению молодости способствуют ягодные коктейли. Смешайте горсть черники, вишни, клубники, по 2 столовые ложки ростков пшеницы и льняного семени, 100 г охлажденного йогурта или кефира. Такой смузи наверняка одобрил бы ваш косметолог. Ведь в его составе витамин Е, замедляющий старение, жирная кислота Омега-3, защищающая от солнечного излучения, и один из самых эффективных антиоксидантов — витамин С. Он необходим для выработки коллагена, отвечающего за эластичность кожи. Его недостаток приводит к появлению морщин.

Интересный факт. Клетчатка и сахар из коктейля медленно усваиваются организмом, в отличие от свежевыжатых соков, которые вызывают быстрый рост уровня глюкозы в крови. Кроме того, в смузи используют продукты полностью, тем самым резко увеличивая количество полезных веществ, поступающих в организм.

4. Крепкий орешек.

Укрепить иммунитет поможет витаминный смузи. Лучше всего его пить с утра, чтобы получить заряд бодрости на весь день. Очистите от кожуры 2 киви, половину лимона и апельсин, насыпьте треть стакана миндаля. Чтобы было не слишком кисло, добавьте абрикосы и ложку меда. Этот смузи богат веществами, укрепляющими иммунитет и борющимися с инфекциями: витамином С и бета-каротином. А миндаль содержит много цинка, усиливающего защитные функции организма.

Полезный совет. Старайтесь выбирать для коктейля зрелые фрукты, перезрелые обычно слишком сладкие, а недозрелые — безвкусные.

5. Будь готов.

Этот коктейль полезно пить за час до занятий спортом, перед интенсивными нагрузками. Смешайте 2 банана, 1 столовую ложку порошка какао, 2 столовые ложки арахиса, 2 столовые ложки ростков пшеницы, 1 чайную ложку корицы, 1,5 стакана питьевого йогурта. Бананы поставляют углеводы и обеспечивают энергией, они богатые калием, который необходим для укрепления сердечной мышцы и нормализации давления. Железо, содержащееся в ростках и корице, увеличивает уровень кислорода в крови, что предотвращает появление усталости во время тренировок.

Полезный совет. Чтобы сделать любой смузи более полезным и питательным, добавьте в него льняное семя (содержит жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9, белок и пищевую клетчатку), овсяные отруби (содержат клетчатку, способствуют очищению сосудов и понижению уровня «плохого» холестерина), конопляное семя (отличный растительный белок, 20 аминокислот, Омега-3, Омега-6, цинк, магний, калий).

6. Большое дело.

Взбейте в блендере стакан миндального молока, очищенное авокадо, горсть фисташек, черной смородины и кунжутных семечек, можно добавить немного кунжутного масла. Этот смузи прежде всего полезен для беременных женщин. В нем питательные вещества, необходимые для здоровья как малыша, так и матери: кунжут и фисташки богаты кальцием, необходимым для укрепления костей и эмали, витамин С помогает поддержать иммунитет, а в авокадо много мононенасыщенных жиров, которые способствуют развитию мозга у плода и росту плаценты. Кроме того, в этом зеленом фрукте есть очень важная фолиевая кислота, предотвращающая риск возникновения дефектов у эмбриона. И еще приятный бонус: учеными доказано, что олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, замедляет появление морщин.

Интересный факт. В барах США часто предлагают два вида смузи: «толстый» и «худой». В «худом» совсем нет сахара, что очень важно для диабетиков и тех, кто на диете. Но даже такой коктейль отлично утоляет голод.

7. Равнение на солнце.

Летом актуален коктейль для красивого равномерного загара. Арбуз, дыня, абрикосы, персики, манго и тыква содержат особые активные вещества, помогающие клеткам кожи вырабатывать пигмент меланин, отвечающий за цвет загара. Их можно смешивать в любой пропорции. Также можно добавить морковь и столовую ложку оливкового масла. Чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, положите в свой коктейль помидор. Этот овощ помогает коже сохранять проколлаген — белок, который не только спасает от ожогов, но и отвечает за ее прочность.

Полезный совет: после того как коктейль приготовлен и выпит, сразу же замочите блендер и стаканы в воде. Так их будет намного легче потом отмыть.

По материалам регионального Роспотребнадзора.