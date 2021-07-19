Барнаульцам предлагают дать независимую оценку качества услуг организациям культуры

Всего в регионе в 2021 году независимую оценку качества условий оказания услуг пройдут 30 учреждений культуры.
Среди них Алтайская краевая библиотека им. В. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. Крупской, Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Государственный художественный музей Алтайского края, Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Оценить качество условий оказания услуг учреждениями культуры может каждый житель края.
Для этого необходимо на сайте н-о-к.рф выбрать раздел «Культура» и регион. Далее найти организацию и ответить на вопросы. Мнение жителей края учтут в дальнейшей работе учреждений культуры региона. Деятельность учреждений культуры оценят по нескольким критериям. В их числе открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации культуры; удовлетворённость условиями оказания услуг; доступность услуг для инвалидов.
В Министерстве культуры Алтайского края напомнили, что в 2020 году 46 учреждений культуры прошли независимую оценку качества. Наибольшее количество баллов среди краевых учреждений получил Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова, среди муниципальных организаций культуры — Центральная городская библиотека имени Леонида Мерзликина. Результаты независимой оценки качества 2020 года размещены на сайте Минкультуры Алтайского края в разделе «Деятельность», «Независимая оценка качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры», а также на официальном сайте для размещения информации www.bus.gov.ru.
Независимая оценка качества краевых и муниципальных учреждений культуры организована в рамках выполнения Указа Президента России «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», сообщается на официальном сайте Алтайского края.