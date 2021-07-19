Барнаульцам предлагают дать независимую оценку качества услуг организациям культуры

Всего в регионе в 2021 году независимую оценку качества условий оказания услуг пройдут 30 учреждений культуры.

Фото: canva.com

Среди них Алтайская краевая библиотека им. В. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. Крупской, Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Государственный художественный музей Алтайского края, Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Оценить качество условий оказания услуг учреждениями культуры может каждый житель края.

Для этого необходимо на сайте н-о-к.рф выбрать раздел «Культура» и регион. Далее найти организацию и ответить на вопросы. Мнение жителей края учтут в дальнейшей работе учреждений культуры региона. Деятельность учреждений культуры оценят по нескольким критериям. В их числе открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации культуры; удовлетворённость условиями оказания услуг; доступность услуг для инвалидов.

В Министерстве культуры Алтайского края напомнили, что в 2020 году 46 учреждений культуры прошли независимую оценку качества. Наибольшее количество баллов среди краевых учреждений получил Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова, среди муниципальных организаций культуры — Центральная городская библиотека имени Леонида Мерзликина. Результаты независимой оценки качества 2020 года размещены на сайте Минкультуры Алтайского края в разделе «Деятельность», «Независимая оценка качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры», а также на официальном сайте для размещения информации www.bus.gov.ru.

Независимая оценка качества краевых и муниципальных учреждений культуры организована в рамках выполнения Указа Президента России «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», сообщается на официальном сайте Алтайского края.



