К выходным опять за 30: прогноз погоды в Барнауле с 19 по 25 июля

Лето в нашем сибирском городе продолжается.

На ближайшие семь дней погода в Барнауле, по данным самого точного прогноза от Гидрометцентра, характеризуется средней температурой воздуха — до +29° C днём и +16° C ночью.

К слову, это на 0,5° C теплее, чем обычно в это время года. Климатические явления обещают нам переменную облачность в начале и в конце недели, четверг должен быть ясным.

Атмосферное давление колеблется от 751 до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 28 до 97%.

Сегодня барнаульцев погода радует, так как в городе будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура +24°.