Как владельцам батутов получить официальное разрешение на эксплуатацию?

Почти полтора месяца в краевой столице нельзя было найти ни одного работающего батута. На прошлой неделе первым после перерыва начал работать надувной аттракцион на улице Балтийской, 16. Пока он – единственный в регионе, кто прошел процедуру официальной регистрации, подтвержденную соответствующим свидетельством и госномером. Еще несколько готовят документы, разрешающие эксплуатацию.

Коллаж: Александр Ермолович

Давние предпосылки

Причиной тотального запрета эксплуатации батутов в Алтайском крае стало происшествие в Барнауле. 30 мая возле ТЦ «Район» опрокинулся надувной батут, где играли дети. Двух девочек увезли с переломами в больницу. Однако не этот факт заставил государство задуматься о введении обязательной регистрации аттракционов.

– Их деятельность никак не регулировалась до декабря 2019 года, когда Правительством РФ были приняты два постановления: об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов и о правилах государственной регистрации аттракционов, – рассказывает начальник отдела по надзору за аттракционами Инспекции гостехнадзора Алтайского края Василий Вебер. – До этого их ставили самовольно где могли, где хотели. Конечно, это приводило к травмам и бесконтрольному использованию, надо было как-то регулировать сферу, учитывая, что основные пользователи – дети.

Поскольку все аттракционы принято делить на четыре типа так называемого биомеханического риска (в зависимости от линейной и угловой скоростей, высоты подъема человека, угол наклона в одну или другую сторону), то и в документах их разграничили: высокая, средняя, низкая, ничтожная степень биомеханического риска RB-1, RB-2, RB-3, RB-4. Эксплуатантов аттракционов с высокой степенью риска обязали пройти процедуру регистрации до 9 апреля 2022 года, аттракционов со средней степенью риска – до 9 июля 2022 года, и с низкой степенью риска – до 9 октября 2022 года. Батуты относятся к средней и низкой степени риска. Обязательная регистрация касается только новых объектов, которые начали эксплуатировать после апреля прошлого года. В Барнауле такой пока только один, установлен на улице Балтийской, 16. Он же единственный в Алтайском крае, который получил госномер и свидетельство о госрегистрации утвержденного образца. Вскоре откроется второй новый аттракцион на Бирюзовой Катуни, оформление вошло в завершающую стадию.

Вне поля зрения

В Алтайском крае более 600 аттракционов всех четырех типов. Только 345 из них (всего 83 эксплуатанта) идентифицированы и могут претендовать на получение официального разрешения на дальнейшую работу. Идентификация остальных аттракционов продолжается.

– Дело в том, что большинство аттракционов и их владельцев нигде и никогда не числились. Люди просто покупали оборудование, договаривались с арендодателем земли и начинали эксплуатировать аттракцион, – поясняет Василий Вебер. – Некоторые из них кочуют. В одном микрорайоне поток посетителей спал, они переезжают в другой и ни перед кем не отчитываются. По факту они постоянно вне поля зрения. Лучше всего в этом плане организована работа в парках развлечений, владельцы более ответственно подходят к безопасности.

Чтобы найти «концы», специалисты гостехнадзора вручную пытаются вычислить владельцев, выезжают на улицы городов и районов края, проводят плановые (рейдовые) осмотры и внеплановые проверки, направленные на выявление нарушений. А они бывают разными.

– Батуты могут быть недостаточно хорошо прикреплены к земле, отсутствуют эксплуатационные документы, журнал ежедневного технического осмотра, обслуживают их зачастую несовершеннолетние или некомпетентные операторы, – перечисляет варианты Василий Васильевич. – В случае обнаружения несоответствий выдаем предостережение или предписание. Срок предписания определяем индивидуально, в зависимости от проблемы. В отдельных случаях может быть приостановлена деятельность по решению суда. Мы проводим с предпринимателями профилактическую работу, в том числе на приведение документации в порядок, полагаясь на их порядочность, на понимание возложенной ответственности.

Вместе с владельцами надувных батутов за официальным разрешением деятельности обращаются те, в чьей собственности находятся аттракционы других типов.

Для тех, кто уже не первый год использует надувной аттракцион, несколько иные правила. Чтобы возобновить деятельность, им необходимо пригласить работников специализированных служб, их не так много в России, и провести техническое освидетельствование. Данная процедура является ежегодной.

– За освидетельствованием пока обратились немногие владельцы аттракционов, поскольку за вызов эксперта придется заплатить, – поясняет Василий Вебер. – Специалисты изучат батут, обратят внимание на срок эксплуатации (как правило, от четырех до семи лет), измерят предельное давление, осмотрят швы, швартовочные элементы, проведут испытания анкеров, балластных грузов (каждый должен выдерживать до 163 кг) и т.д.

При получении соответствующего акта технического состояния можно говорить о том, что данный надувной аттракцион исправен, тщательно закреплен и безопасен для эксплуатации. На видном месте должна быть установлена соответствующая информационная табличка, фиксирующая дату освидетельствования, наименование организации, проводившей эту работу.

Нужна квалификация

Директор «Алтай-Парка» Роман Романов регулярно присутствует на процедуре освидетельствования аттракционов. По его словам, один из самых распространенных недостатков – коррозия металла.

Роман Николаевич считает, что с куда большими проблемами при техосвидетельствовании, а также в ежедневной эксплуатации сталкиваются те, кто самовольно установил аттракционы.

– Дело в неквалифицированности специалистов, отсутствии опыта, знаний, системной работы, – говорит Роман Николаевич. – Представьте, вы вызвали такси, а к вам приехал водитель, который впервые в жизни сел за руль. Страшно будет? Так же и с аттракционами. Обязательно нужно знать технологию использования каждого и технику безопасности.