На Оби проходят рейды по контролю эксплуатации маломерных судов

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае проводят патрулирования на реке Оби в Барнауле.

Фото: 22.mchs.gov.ru

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, патрулирование связано с контролем и надзором за соблюдением правил пользования маломерными судами и мер безопасности при эксплуатации судна. Отметим, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации (Приказ МЧС России от 06.07.2020 № 487). Правилами устанавливается порядок пользования маломерными судами, включая вопросы их движения, стоянки, обеспечения безопасности людей при их использовании.

В рейдах принимают участие сотрудники ведомства совместно с представителями Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае.

«Когда люди отдыхают на воде, мы работаем. Следим за безопасностью, патрулируем. Подплываем ко всем лодкам и катерам, которые встречаются нам в рейде по реке Оби и на её притоках. Также вопрос безопасного купания не остаётся в стороне. Мы посещаем все известные места несанкционированного купания, проводим разъяснительные беседы с отдыхающими, вручаем им памятки. Чаще всего отдыхающие ведут себя легкомысленно на воде, и наша задача заставить их задуматься о безопасности и ответственности за свою жизнь», — отметил Анатолий Катаев, государственный инспектор по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения центра ГИМС.

Ещё одной важной целью проводимых мероприятий является профилактика случаев управления маломерными судами в состоянии опьянения.

Напомним, что до 25 июля в крае проходит акция «Трезвый судоводитель». К патрулированиям во время акции привлекаются сотрудники полиции и транспортной прокуратуры.

С помощью алкотестера участники рейда могут продиагностировать любого судоводителя. В случае выявления нарушения, составляется административный материал, который направляется в мировой суд для принятия решения о лишении права управления судном и наложении административного штрафа.