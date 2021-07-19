Пару белых бенгальских тигров в барнаульском зоопарке поселили в новый вольер

Величественный самец Маяк и тигрица, которой имя дали под стать характеру – Фифа, уже три недели живут в новом вольере. Сейчас хищники только привыкают к совместному проживанию и стараются усмирить нрав друг друга. Благо, их новый дом большой – есть по каким углам разойтись при недопонимании.

Новый вольер пришелся по душе хозяевам.

Фото: Андрей Чурилов

Просторный вольер, разгороженный внутри на несколько блоков, построен справа от входа в зоопарк, за розарием, специально для пары бенгальских тигров. Обеспечение молодой семьи жильем не оставили без внимания барнаульские предприниматели Вячеслав Перерядов и Александр Лисицын.

Стройка началась в конце прошлого года, а в апреле нынешнего подрядчики приступили к внутренней отделке вольера: установили домик, обеденный стол, постелили песочный ковер… Фифу, как будущую хозяйку, пригласили в дом первой – здесь на протяжении двух месяцев она привыкала к новым условиям, а три недели назад к ней подселили Маяка. До недавнего времени они жили в разных блоках этого вольера, а сейчас уже находятся вместе. Идеальными их отношения пока назвать сложно: Фифа важничает, рычит на партнера, а Маяк предпочитает тихонечко отсиживаться в домике, лишь иногда позволяя себе громко выразить недовольство поведением тигрицы.

– Фифа – барышня с характером, – рассказывает меценатам директор зоопарка Сергей Писарев о шестилетней бенгальской тигрице в ходе экскурсии. – Когда она жила с амурским тигром Мартином, тот у нее ходил по струнке, не хотел с ней воевать. Маяк нравом посильнее Мартина, не поддается на женские провокации и, понятно, Фифу это сильно задевает. Сейчас у них идет период притирки, после которого, дай бог, заживут счастливой семейной жизнью.

100 квадратных метров – площадь жилья тигриной семьи.