Под Новоалтайском мужчину травмировало грузовым поездом

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пренебрёг правилами безопасности на железной дороге.

Фото: сибфоут.мвд.рф

В минувшие выходные в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека в районе остановочного пункта Новозудилово.

25-летний местный житель, намереваясь перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, стоял на краю железнодорожной шпалы, на недопустимо близком расстоянии до движущегося поезда. Его затянуло к составу воздушными массами, после чего он был сбит вагоном. Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение города Барнаула. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудниками Барнаульского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Кроме того, нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии опьянения представляет повышенную опасность для жизни и здоровья граждан.