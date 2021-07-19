Рассказываем, как идёт ремонт коммунального моста через Обь

Основные мероприятия по ремонту коммунального моста через Обь выполнены на совмещенной части конструкции и эстакаде со стороны Барнаула. Сейчас подрядчик активно работает на второй, правобережной эстакаде – со стороны Новоалтайска, намереваясь завершить ремонт объекта раньше обозначенного в контракте срока.

На левой эстакаде и совмещенной части коммунального моста завершена укладка верхнего слоя асфальтобетона.

Фото: Андрей Чурилов

Капремонт моста на финишной прямой – до ноября нужно только уложить асфальт на правобережной эстакаде, устроить барьерное ограждение и покрасить перила. И всё: технически объект будет готов к сдаче. Понятно, что четыре месяца для такого скромного фронта работ хватит с запасом, тем более при том графике, в котором трудятся рабочие предприятия «Барнаульское ДСУ № 4»: от рассвета до заката с единственным выходным в воскресенье. Тем не менее дорожники, как люди суеверные, гарантий о досрочном завершении ремонта не дают, лишь выражают аккуратную надежду на то, что их усилий для этого будет достаточно.

– Все, что от нас зависит – мы делаем, но коррективы может внести и наше непредсказуемое сибирское лето с проливными дождями, и коронавирус. Даже кратковременное отключение электроэнергии на асфальтобетонном заводе может остановить процесс укладки покрытия на полдня, – рассказывает Николай Данилин, директор Барнаульского ДСУ № 4. – Поэтому мы стараемся не загадывать, когда уйдем со стройки. Лучше скажу, что к ноябрю завершим ремонт – сто процентов, ну а если звезды сойдутся – то в конце сентября.

922 млн руб. – стоимость капитального ремонта коммунального моста через Обь.

Сейчас, прогуливаясь по мосту, на котором ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, и не верится, что два года назад он был разбитым и представлял опасность для движения транспорта. Напомним: мост перешел в федеральную собственность, поступив в аварийном состоянии на содержание подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай», в октябре 2018 года. После разработки проектной документации на капитальный ремонт сооружения и определения генерального подрядчика, в январе минувшего года оно было закрыто для проведения работ.

Перед укладкой асфальта участок дороги сначала обрабатывают битумной смесью.

Фото: Андрей Чурилов

Предварительно Барнаульское ДСУ № 4 переустроило контактную сеть и построило дополнительные платформы на станциях Барнаул и Присягино, чтобы перенаправить движение поездов. За плечами дорожников также остались работы по замене балок пролетных строений на обеих эстакадах, монтаж металлических ортотропных плит взамен железобетонных на совмещенной части моста, установка новых ригелей и насадок – всего и не перечесть. Хотя в проектной документации работы на Старом мосту называются капитальным ремонтом, фактически их можно отнести к новому строительству. От прежнего моста сохранили только опоры и фермы, которые являются стержневым конструктивным элементом сооружения. Все остальное было полностью демонтировано и отстроено заново по современным требованиям ГОСТа и с использованием новейших технологий. В частности, речь идет об ортотропных плитах, которые гораздо надежнее и «выносливее», чем железобетонные.

– Двухслойное асфальтирование на совмещенной части моста и левобережной эстакаде сегодня полностью завершено, на правосторонней его части ведется омоноличивание выравнивающего слоя и устанавливается барьерное ограждение, после чего начнется укладка покрытия, – говорит Артём Онищенко, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай». – Все работы ведутся по графику, претензий к подрядчику ни в части качества выполняемых работ, ни в объемах, ни в сроках нет.

Подрядчик обещает, что новый Старый мост будет служить не менее 50 лет, а ближайшую четверть века и вовсе обойдется без ремонта.