Барнаульцы и бийчане предпочитают Apple

Специалисты МТС проанализировали рынок смартфонов в I полугодии 2021 года.

Фото: canva.com

По сравнению с началом 2020 года объём продаж гаджетов в Алтайском крае сократился на 40%. При этом средняя стоимость девайса увеличилась более чем наполовину, составив 22 тысячи рублей. В Бийске и Рубцовске объём продаж смартфонов также сократился на 50%. Средняя стоимость устройств в Бийске составила 20 тысяч рублей (+60%), в Рубцовске — 14 тысяч рублей (+30%).

На барнаульском рынке смартфонов отмечается смещение спроса в сторону премиальных моделей. Так, продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 44% в натуральном выражении, а на первом и втором месте в рейтинге топ-5 смартфонов находятся модели Apple iPhone 11 с объёмом памяти на 128 и 64 Гб. На третьем и четвертом месте — Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A. Замыкает список Samsung Galaxy A02.

Как отмечают аналитики МТС, бийчане солидарны с барнаульцами в своих предпочтениях: в третьем по величине городе Алтайского края в первую пятёрку также вошли две модели «яблочных» смартфонов. Жители Рубцовска проголосовали рублем за Samsung А 002, который возглавил местный рейтинг. В число топ-5 вошли также три модели Redmi и ни одного устройства Apple.

Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. В январе – июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 Гб. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 Гб — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 Гб, девайсы с 16 Гб выбирают в 5% случаев, а с 256 Гб и более крупным размером памяти — в 5%.

Объём памяти смартфона Доля в продажах в 2021 году Продажи за 6 мес. 2020 года по сравнению с 6 мес. 2021 года 8 Гб и меньше 2% -67% 16 Гб 5% -58% 32 Гб 24% -24% 64 Гб 32% 22% 128 Гб 30% 30% 256 Гб и больше 5% 66%

По мнению специалистов, рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объём памяти меньше 32 Гб перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растёт количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.