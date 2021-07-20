Барнаульские легкоатлеты победили на Кубке России

Полина Миллер и Савелий Савлуков стали победителями в беге на 400 метров на Кубке России в Брянске.

Фото: ВФЛА

В Брянске 17−18 июля проходил Кубок России по легкой атлетике, на котором выступают многие победители и призеры недавнего чемпионата страны, проходившего в Чебоксарах. В первый соревновательный день в беговых видах программы две золотые медали завоевали представители Алтайского края.

Полина Миллер ожидаемо и с большим превосходством выиграла дистанцию 400 м с результатом 51.18 (личный рекорд 50.76), Савелий Савлуков также был самым быстрым на этой дистанции – 46.53 (личный рекорд 46.07)

На дистанции 1500 м борьбу за медали вели представители Алтайского края Евгений Кунц и Ильдар Надыров. В итоге Евгений на финише считанные сантиметры уступил Сергею Дубровскому, выступающему за Московскую и Белгородскую области, и стал обладателем серебряной награды. Следом финишировал Надыров, завоевавший бронзовую медаль.