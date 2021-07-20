Фёдор Бегер первым открыл золото в Сибири

В нынешнем году исполняется 230 лет со дня рождения и 160 лет со дня смерти горного инженера Фёдора Фёдоровича Бегера, с именем которого связано открытие императорским Кабинетом золотоносных россыпей на Алтае.

В 1849 году Фёдор Бегер был произведен в генерал-лейтенанты, а еще через 10 лет награжден орденом Белого орла.

Для государственной казны

В своей работе «Россия спасла мировую денежную систему» уральский писатель Лев Сонин отмечает, что «значительный приток сибирского золота (например, в 1846-1848 годах добывалось золота по 1687 пудов в год) вывел Россию в лидеры мировой золотодобычи XIX века». А в развитии отечественной золотопромышленности большое значение сыграл Колывано-Воскресенский горный округ, переименованный в 1834 году в Алтайский. Уникальная территория принадлежала императорской семье. В 30-е годы 19 столетия перешла в аренду к Министерству финансов, что было связано с большими долгами перед казной. И новому руководству горного округа за небольшой промежуток времени (1830-1855 гг.) удалось, не сокращая добычу серебряных и других руд, создать золотопромышленную базу региона.

А началось все с того, что Министерство направило на Алтай с Урала, где уже велась золотодобыча, горного инженера Фёдора Бегера. В конце 1829 года он был назначен начальником Колывано-Воскресенских заводов. Вместе с ним прибыли его коллеги: гиттенфервальтер Кованько, шихтмейстеры Мордвинов и Фрезе, под руководством которых были организованы первые поисковые группы. И в 1830 году приказ министерства был выполнен, золотые россыпи найдены. Прииск находился на речке Фомихе, почти на границе Барнаульского и Кузнецкого округов.

Пошаговые инструкции

Кемеровский историк Михаил Мякишев, исследовавший документы в архивах Алтайского края и других сибирских регионов, в своей диссертации приводит интересные данные по истории разведки золотых приисков в Колывано-Воскресенском округе в начале 30-х гг. XIX в. и четко обозначает роль в этом процессе Фёдора Бегера.

Предписания горного начальника Колывано-Воскресенских заводов отправляющимся на поиск золота отличались хорошим знанием местности и и точными указаниями. «Поручаю вам в сем году… провести разведочную партию для отыскания золотоносных россыпей в дистанции на состоящем в заводской грани юго-западном отклоне хребта Алатау, начиная с правого берега Тайдона по речкам, впадающим в оный с правой стороны и далее на северо-запад по речкам Росиповке, Змеиной, Заломной и пр.» .

При этом Фёдор Фёдорович сам писал инструкции, которые изначально вносили в поисковые работы организованность и исключали лишние процессы. Он понимал специфику залегания золота на территории Алтайского горного округа: драгоценный металл находился на небольшой глубине по берегам речек, и обычно россыпи тянулись в длину от одного до нескольких десятков метров, при этом толщина слоя постоянно изменялась, поэтому важно мыть не менее 25 пудов породы, тем самым проверив эти места для обнаружения более богатого месторождения.

«Чутье горного начальника не обмануло, – пишет кемеровский историк, – и в ближайшие несколько лет был открыт ряд золотоносных месторождений (Урский и Касминский золотые промыслы), помимо того, что первый кабинетский золотой промысел в Алтайском горном округе уже три года существовал и находился на территории Салаирского края. Указал Бегер также на разведку Бийских гор и предгорья Кузнецкого Алатау».

В статье подполковника Пранга и капитана Ярославцева «Горная история, статистика и законоведение. Краткое описание горной промышленности в Алтайском горном округе», опубликованной в 1861 году в «Горном журнале», говорится, что Кабинет с 1830 по 1857 годы получил с золотых промыслов Колывано-Воскресенского горного округа 628 пудов 27 фунтов золота и 95 пудов 15 фунтов серебра на общую сумму 9 645 386 руб.

Конечно, заслуга в успехе золотоискательных партий принадлежит не только Бегеру, но и всем, кто занимался этим делом. Но, безусловно, роль личности горного начальника в этой конкретной истории тоже велика.

Достойная фамилия

А личность Фёдора Бегера была поистине яркой. Его отец родился в Саксонии в семье горнорабочего, прибыв в Россию 25-летним юношей Фридрих (Фёдор Фёдорович старший), поначалу перебивался случайными заработками, работал в воспитательном доме, а потом сделал карьеру в горном деле, уйдя в отставку первым членом Гороблагодатского горного начальства в Перми.

Фёдор Фёдорович младший, родившийся в 1791 году в Нерчинске, окончил Горное училище в Петербурге. Начал службу смотрителем Турьинских рудников на Богословских горных, затем Пермских заводах на Урале. Женился на Юлии Ермолаевне Фрезе, которая была сестрой Александра Фрезе, только что назначенного служить на Урал по окончании Горного кадетского корпуса – в будущем он станет генерал-майором и Главным начальником Алтайского горного округа. Надо сказать, что в родословной горных офицеров много переплетений.

Став в 1826 году управляющим Пермскими заводами, а затем начальником Богословских заводов, Бегер «наладил разведку золотоносных месторождений, в результате которой в округе открыли богатые золотые россыпи, – пишет исследователь Леонид Константинов. – Этими открытиями Бегер заслужил репутацию знатока золотого дела и хорошего администратора».

Так кому же как не ему следовало отправляться на восток за Урал, чтобы открывать новые золотоносные места?

Бегер не только внес значительный вклад в развитие золотопромышленности России, но и разработал первые в России инструкции для поисков золота, правила разработки золотоносных россыпей и машины для промывки золотоносных песков.

В 1836 году полковник Бегер вышел в отставку, однако через пару лет был снова приглашен на службу, причем произведен в генерал-майоры и назначен начальником Алтайских горных заводов и томским гражданским губернатором. Переехав в 1840 году в Петербург, он занимал ряд высоких должностей, но интерес к золотопромышленности не терял.

27 января 1861 года в газете «Северная пчела» был опубликован некролог, извещавший об уходе из жизни Фёдора Бегера – человека, сделавшего Россию сильнее и богаче.

А его фамилию продолжали прославлять потомки. Так, старший сын Александр Фёдорович много сделал для России на дипломатическом поприще: тайный советник Бегер служил в Азиатском департаменте МИД чиновником по особым поручениям, генеральным консулом в Бейруте, чрезвычайным посланником и полномочным министром в Персии – он 28-й российский посол в Иране, где, кстати, 20-м был писатель Александр Грибоедов.