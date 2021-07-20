Рассказываем, чем опасна неполная вакцинация от коронавируса

Некоторые граждане в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую вакцинацию не приходят. Такие люди сильно рискуют.

Фото: canva.com

Причины, по которой люди пропускают введение второй дозы препарата, самые разные. Кто-то уехал в отпуск и пропустил визит на прививку, а после возращения решил не записываться вновь. Кто-то, тяжело перенеся первую прививку, сознательно решил не подвергать свой иммунитет дополнительной нагрузке. Однако, какой бы ни была причина, люди сильно рискуют. Об этом «Российской газете» заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, это неправильно с точки зрения эпидемиологии.

«Прививка одним компонентом даёт более слабый иммунитет», — рассказал Аграновский. Он пояснил, что люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимыми для коронавируса, особенно для его новых штаммов, включая «дельту».

Аграновский отметил, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой», первоначальный штамм. «Вакцина «Спутник V» била «нулевой» штамм на 90 и более процентов, а «дельту» уже на 80. Это все равно много», — заявил профессор. Он подчеркнул: чтобы всё сработало, надо вакцинироваться по схеме и не импровизировать.