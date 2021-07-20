Роспотребнадзор опубликовал инструкцию по применению грибов

Ежегодно в нашей стране регистрируется около тысячи пострадавших от отравления грибами. В среднем в 30 случаев это приводит к летальным исходам. Особенно опасно неправильное употребление грибов для детей и людей с ослабленным здоровьем. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать меры предосторожности.

Фото: canva.com

«Грибы – излюбленный традиционный продукт русского стола, который ценят за высокое содержание белков и отсутствие лишнего жира. Но современные открытия медиков говорят о том, что потенциальный вред от употребления даров леса сильно превосходит пользу», подчеркнули в ведомстве.

В грибах мало пользы

Грибы, которые мы собираем в лесах, — только малая видимая часть огромных организмов, состоящих из тонких нитей мицелия. Эти сети покрывают сотни метров верхнего слоя почвы и впитывают все содержащиеся в нём вещества. Поэтому есть вероятность, что концентрация радионуклидов, солей тяжёлых металлов, пестицидов и других вредных для здоровья веществ в грибах очень высока. Например, ртути в грибах может быть в 550 раз больше, чем в субстрате, на котором они растут. При этом ртуть лучше всего накапливают белые грибы и шампиньоны, которые обычно считаются «благородными» и «чистыми» грибами. В подберезовиках учёные обнаружили большую концентрацию кадмия, в свинушках, чёрных груздях и дождевиках — медь. Сыроежки активно накапливают цинк, а подосиновики — радиоактивные элементы.

Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Даже отсутствие рядом с грибницей вредных производств и автомагистралей не является гарантией чистоты этого природного продукта. Очень часто в грибах, выросших в заповедных местах, концентрация свинца и мышьяка превышена во много раз из-за атмосферных выбросов, произошедших за десятки километров, из-за засухи и лесных пожаров.

Роспотребнадзор предупреждает: если вы собрали или купили съедобные и малозагрязнённые вредными веществами грибы — это тяжёлая пища, которая подходит только для совершенно здоровых людей. В грибах содержится большое количество особой клетчатки — хитина. Он не переваривается и затрудняет действие пищеварительных ферментов. Поэтому людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется есть грибы.

«Таким образом, грибы нельзя считать полезным для здоровья продуктом. Употребление грибов в пищу должно быть эпизодическим, а не постоянным. И лучше всего, если грибы будут только компонентами сложных блюд», уточняет пресс-служба ведомства.

Также эксперты Роспотребнадзора отмечают, что даже при абсолютной уверенности в качестве собранных или купленных грибов не стоит предлагать их детям в возрасте до 14 лет. В детском организме попросту не вырабатывается достаточно ферментов для их переваривания.

Сбор грибов

Не нужно собирать грибы, которые вызывают сомнения. Также не нужно трогать старые, червивые грибы, отдельные шляпки и ножки. Плодовые тела этих грибов имеют наиболее опасную концентрацию опасных веществ. Нельзя пробовать сырые грибы на вкус.

Срезать грибы надо аккуратно, вместе с ножкой. Складывать следует в плетёные корзины, в которых обеспечивается естественная вентиляция. Ведра, пластиковые мешки или пакеты для этого не подходят.

Обработка грибов

Неправильная обработка грибов является одной из основных причин отравлений, происходящих дома.

Фото: canva.com

Грибы необходимо обработать в день сбора в несколько этапов. Их нужно перебрать, отсортировать по видам, выкинуть червивые, перезрелые, дряблые, пластинчатые, грибы без ножек, а также любые грибы, которые вы не можете однозначно идентифицировать как съедобные. Затем грибы нужно очистить от грязи и тщательно промыть. Сразу после этого нужно сделать кулинарную обработку, причём отдельно для каждого вида.

«Учёные советуют варить грибы минимум 45 минут, дважды меняя воду, — так можно свести к допустимому минимуму уровень радиоактивных веществ, в частности цезия 137. Только после этого из грибов можно готовить блюда», уточняет Роспотребнадзор.

Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной или глазурованной глиняной посуде. Для заготовок используется только стальная и стеклянная посуда.

Покупка грибов

Главный совет: не покупать свежие, сушёные, консервированные или другим образом приготовленные грибы у случайных людей и в местах стихийной торговли. В магазинах и на официальных рынках качество продаваемых грибов проходит тщательную проверку. Только после исследования торговым сетям выдается разрешение на продажу грибов.

Эксперты также советуют при покупки грибов в магазине убедиться, что на этикетке указана информация о товаре: место сбора, срок хранения. Не стоит покупать этот продукт в грязной упаковке без этикеток или листков-вкладышей, а также в случае обнаружения признаков порчи и гниения.