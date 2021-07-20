В Барнауле на автовокзале закрыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Пресс-служба Минздрава Алтайского края сообщила о закрытии прививочного пункта против COVID-19 на барнаульском автовокзале.

Фото: canva.com

Как сообщает ведомство, прививочный комплекс на площади Победы, 12 закрыли из-за низкого спроса среди горожан.

В минздраве также уточнили, что сегодня в прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона. В районах Алтайского края работают 25 передвижных ФАПов. Для удобства и комфорта жителей крупных городов организованы пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.

В Барнауле пункты вакцинации от COVID-19 открыты в зданиях ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86 В), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117). Режим их работы: с 10:00 до 19:30 ежедневно, включая выходные. В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская, 205/2) с 12.00 до 19.30 в будни, с 11.00 до 19.30 в выходные.

Кроме этого, вакцинацией организованных коллективов занимаются мобильные медицинские комплексы.

«О возобновлении работы этого пункта сообщат дополнительно. Сейчас Министерство здравоохранения Алтайского края рассматривает варианты открытия дополнительных пунктов вакцинации, удобных жителям региона», – уточнили в ведомстве.