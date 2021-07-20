Жителям Барнаула расскажут о мерах социальной поддержки семей с детьми

В пятницу, 23 июля, на странице Министерства социальной защиты Алтайского края в социальной сети Instagram состоится прямой эфир с участием начальника управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Оксаны Кудиновой.

Фото: canva.com

Во время эфира эксперт расскажет о мерах социальной поддержки семей с детьми. Также Оксана Кудинова ответит на вопросы о единовременной денежной выплате для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи и ежемесячном пособии на ребёнка, предоставляемых органами социальной защиты Алтайского края, сообщается на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края.

Начало прямого эфира запланировано на 11:00.

В ведомстве также уточняют, что запись эфира будет опубликована на YouTube-канале министерства.

Напомним: единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для подготовки к школе осуществляет Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.





