Барнаульские дорожники продолжают ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Бригады дорожных рабочих на своих объектах, можно сказать, живут круглосуточно: начинают работать с 7 утра и глушат асфальтоукладчики глубоко за полночь. Это совершенно оправдано, ведь на календаре конец июля и через месяц с небольшим объекты БКД, за небольшим исключением, должны быть сданы в эксплуатацию.

Ремонт съезда с ул. Кулагина на ул. Понтонный Мост скоро будет завершен. Фото: Андрей Чурилов

Как отмечают сами дорожники, нынешний сезон у них выдался довольно напряженным. Но благодаря тому, что к ремонту дорог они приступили в этом году рано, на сегодняшний момент в Барнауле сделано уже немало. Завершены работы на ул. Парфёнова и ул. Горнолыжной, на финишной прямой – улицы Кулагина, Кедровая, Дружбы, Смородиновая и мост во Власихе. Один из объектов, где сейчас ведутся работы по укладке асфальтобетона – дорога от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост. Этот участок протяженностью меньше одного километра только на первый взгляд кажется малозначимым для города, по факту же эта дорога соединяет пригородный поселок Ильича с Барнаулом. А за этим стоит не только комфорт передвижения местных жителей с работы – на работу, но и транспортная доступность для предпринимателей, которые возят песок с карьера, расположенного в поселке.

– Я уже лет десять вожу песок. И сколько помню, в поселке Ильича дорог никогда не было. Какое-то подобие асфальта было на отдельных участках, а в остальном – ямы, – вспоминает камазист Виталий Аверин. – А с прошлого года нарадоваться не могу – дорогу и в поселке сделали, и на подъезде к нему. Всем причастным за это – от души спасибо!

7867 кв. м – площадь дорожных работ на спуске от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост.

Действительно, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядная компания выполнила ремонт дороги по ул. Понтонный Мост от ул. Красноярской до ул. Понтонный Мост, 231, протяженностью более полутора километров. А нынче в план реализации программы поставили две дороги, соединяющие поселок Ильича с городом: по ул. Кулагина от пр. Калинина до дома № 64 на ул. Кулагина протяженностью 2,3 км и съезд от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост. И если работы на дороге по ул. Кулагина ПСК «Индустрия» практически завершила, то ремонт спуска на Понтонный Мост ведется активно. По словам Валерия Багдасаряна, директора компании-подрядчика, большая часть от запланированного объема работ уже выполнена.

– На сегодняшний день выровнено основание дороги, установлены бордюры, уложено новое асфальтобетонное покрытие на тротуаре и одной стороне основного полотна, – рассказал Валерий Сергеевич. – Остались работы по асфальтированию второй полосы будущей дороги и тротуара.

Эта дорога, как и подавляющее большинство объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта, будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября – такие требования к подрядчикам обозначены в контрактных сроках.

– Сжатые сроки проведения работ требуют от дорожников грамотного распределения сил и производственных мощностей по всем объектам, чтобы нигде не нарушить технологию и не сорвать графики выполнения ремонта, – подчеркнули в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту города Барнаула.