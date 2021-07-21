Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за жары

Температура выше 30 градусов ожидается с 22 по 27 июля 2021 года.

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Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека.

При жаре главная опасность для человека — перегревание, угроза повышения температуры тела выше нормы (37°С). При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Симптомы перегревания: покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможны даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Если у человека случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда может потребоваться даже искусственное дыхание и массаж сердца.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют: не находитесь долго на солнце, во время сильной жары носите светлую одежду. Головной убор обязателен! Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к её охлаждению. Не злоупотребляйте спиртным!

Будьте осторожны при отдыхе у воды! Обеспечьте строгий контроль за детьми! Купание безопасно только на проверенных и официально принятых пляжах!

Также в период сухой и очень жаркой погоды важно особое внимание уделять правилам пожарной безопасности. Будьте крайне осторожны при обращении с огнём.

Если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем несчастного случая, в результате которого необходима помощь специалистов, звоните по единому телефону всех спасательных служб — 112.

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