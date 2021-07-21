В Барнауле автомобиль протаранил две припаркованные «Тойоты». Пострадали два человека

Виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в Telegram в ОГИБДД Барнаула рассказали, что 45-летний мужчина на ВАЗ-2104 протаранил припаркованные Toyota Corolla и Toyota Vista. Известно, что в момент ДТП в обоих автомобилях водителей и пассажиров не было.

В результате ДТП телесные травмы получили пассажиры автомобиля ВАЗ-2104, женщина 1980 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В настоящий момент в отношении виновника ДТП возбуждено делопроизводство по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД РФ лицом, подвергнутым административному наказанию). По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.