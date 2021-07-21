В барнаульском вузе начнут преподавать японский язык

Как стало известно, Алтайский государственный университет (АлтГУ) приступает к реализации трёхъязычной образовательной программы с преподаванием японского языка.

Фото: canva.com

В 2021–2022 учебном году кафедра востоковедения Института истории и международных отношений АлтГУ начнёт осуществление образовательной программы «Зарубежное регионоведение», куда войдёт и преподавание двух восточных языков — китайского и японского.

Эта программа существует уже 20 лет, а профиль «Китай и китайский язык» является на сегодняшний день одним из брендов опорного вуза Алтайского края. Ежегодно на данное направление подают документы около 45 абитуриентов из регионов России и государств Центральной Азии. При этом до недавнего времени программа была двуязычной: основным языком выступал китайский язык, а дополнительным — английский.

— Значительная часть выпускников нашей программы работает в органах государственной власти Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан. Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы закрываем потребности рынка в специалистах такого уровня. В то же время в условиях расширения международных связей для нас становится очевидным, что необходимо расширение языковых компетенций будущих специалистов. Поэтому в этом году мы предлагаем абитуриентам новый формат программы, которая становится трехъязычной. Наряду с китайским и английским языками в учебный план включён специальный курс японского языка, — рассказала заведующая кафедрой, профессор Юлия Лысенко.

Как сообщает пресс-служба АлтГУ, у вуза сложились прочные контакты с научно-образовательными центрами Японии. Уже сегодня управление по международной деятельности АлтГУ договорилось о проведения языковых стажировок для студентов в Японии, а также ведёт переговоры о приглашении в вуз японского преподавателя.