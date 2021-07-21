Прямая линия ВБ: Алексей Пахоменко

На вопросы горожан 13 июля отвечал заместитель председателя городского комитета ЖКХ Алексей Пахоменко.

Благоустроенных дворов в городе становится все больше, и в этом немалая заслуга самих барнаульцев.

Фото: Андрей Чурилов

– Здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Меня зовут Анна Самойлова. Звоню вам по поручению председателя нашего совета дома по вопросу благоустройства придомовой территории. Можем ли мы подать заявку на ремонт двора на следующий год?

– Добрый день, Анна. К сожалению, прием документов на постановку в программу по благоустройству придомовых территорий в 2022 году завершился 1 мая нынешнего года. К осени мы сделаем все работы по подготовке проектно-сметной документации и разыграем контракты. На старте реализации нацпроекта заявки от жителей принимались до 1 сентября, но тогда возникали опасения, что времени для заключения контракта может не хватить. Чтобы избежать возможного срыва, сроки подачи документов были сокращены. Ваш двор может попасть в программу не раньше 2023 года: сейчас у вас есть время для того, чтобы дооформить и проверить необходимый пакет документов, определиться с перечнем работ и объемом софинансирования – помните, чем он выше, тем больше шансов на включение в нацпроект.

400 дворовых территорий отремонтировано в Барнауле с 2017 по 2021 год.

– Меня зовут Наталья Валерьевна, проживаю на ул. Калинина, 18а. У жителей нашего дома произошел земельный конфликт с соседями на ул. Сизова, 51. Раньше каждый из этих домов имел придомовую территорию 3,9 тыс. кв. м и 2,9 тыс. кв. м соответственно. Зная, что у нас есть земельный участок, мы занимались его содержанием, высаживали кустарники и газон, даже грант городской администрации выигрывали на благоустройство в 2008 году. А пару недель назад соседи сказали, что наша земля принадлежит им по документам, и они огородят территорию забором. Что нам делать?

– В середине 2000-х годов были приняты правила кадастрового учета, и массовое межевание пришлось на 2010-2012 годы. Тогда, возможно, соседям и добавили территорию, которую вы всегда считали своей. Чтобы сейчас решить спор, нужно открыть публичную кадастровую карту и посмотреть границы участков или сделать запрос в профильный комитет городской администрации. Если выяснится, что придомовой территории у вас нет, и граница проходит по фундаменту дома, то вам нужно будет или договариваться с собственниками другого дома о пользовании участком, либо подавать в суд на организацию, осуществлявшую межевание. Если вы не планируете никак использовать эту территорию (строить детские площадки, спортивные объекты), то можете обратиться за установлением сервитута обоюдного пользования без оплаты, если по этой территории проходит единственный выезд из двора или установлено общее инженерное оборудование, например, газгольдер.

– Меня зовут Наталья Александровна, проживаю в доме на ул. Дзержинского, 25а. У нас сейчас завершился ремонт двора – сделали парковку, уложили асфальт, но покрытие вокруг дома, примыкающее к стене, совсем негодное. Почему на него не обратили внимания?

– Речь идет об отмостке, а это – часть общедомового имущества, которая в рамках нацпроекта не ремонтируется. Содержанием должна заниматься управляющая компания в рамках текущего ремонта или дополнительных сборов. Мы проконтролируем, какие меры примет ваша обслуживающая организация.

– Вас беспокоят с ул. Профинтерна, 37. Как нам добиться от управляющей компании обрезки деревьев на придомовом участке? Некоторые уже в окна заглядывают.

– Все деревья, располагающиеся на придомовой территории, являются собственностью жителей, поэтому решение о сносе или обрезке вы должны принять на общем собрании большинством голосов. Профинансировать эти работы также должны будете вы как владельцы земельного участка, на котором эти деревья растут, либо за счет средств текущего содержания, либо за счет дополнительных целевых взносов.