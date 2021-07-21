Жительница Барнаула пыталась купить авиабилеты, но лишилась большой суммы

На неизвестном сайте она оставила 56 тысяч рублей за «покупку» авиабилетов из Барнаула в Сыктывкар.

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49-летняя горожанка в полиции рассказала, что зашла на один из интернет-сайтов для покупки билетов, прошла по предлагаемой ссылке, ввела номер банковской карты, код с обратной стороны, а также пароли, пришедшие в СМС-сообщениях. После чего с её карты списали 56 тысяч рублей, однако заявка на приобретение билетов не прошла.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному деянию, возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с банковского счёта».

В ГУ МВД России по Алтайскому краю предупреждают: чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку, стоит внимательно относиться к покупке авиабилетов через интернет. Воспользуйтесь услугами сайта авиакомпании или агентства по продаже билетов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают внимание специальными предложениями и низкими ценами. Позвоните в представительство авиакомпании и убедитесь в том, что ваш рейс существует и билеты на него ещё есть. Эти простые правила позволят вам сэкономить денежные средства.