Одна из авиакомпаний прекратит полёты из Москвы в Барнаул

Последний рейс в столицу состоится 1 августа 2021 года.

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Согласно информации с онлайн-касс на сайте компании Red Wings, с августа перелёты между Барнаулом и Москвой осуществляться не будут. Билеты уже не продаются.

Напомним, 16 июня в барнаульском аэропорту имени Г. С. Титова встретили самолёт из Москвы водяной аркой. Тогда авиакомпания Red Wings выполнила первый рейс по маршруту Москва — Барнаул — Москва (аэропорт Домодедово) на комфортабельном Airbus A-320. Из столицы прилетел 171 пассажир, из Барнаула в Москву отправились 147 человек.