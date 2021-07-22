Барнаульцам предложили высказаться об озеленении города

Администрация Барнаула и опорный вуз региона проводят беспрецедентный социологический опрос.

Фото: Михаил Полубедов

Как сообщило Управление информации и медиакоммуникаций Алтайского государственного университета (АлтГУ), учёные вуза в рамках проекта разработки концепции «Барнаул — зелёный город», реализуемого опорным вузом Алтайского края по заказу администрации Барнаула, планируют узнать мнение горожан относительно озеленения краевого центра.

Одной из задач проекта «Разработка концепции «Барнаул — зелёный город», над которой работает временный научный коллектив, созданный при Институте биологии и биотехнологии АлтГУ, является проведение анкетирования и опроса жителей города с целью выяснения удовлетворённости населения системой озеленения, а также их мнение относительно функционального назначения парков и скверов Барнаула.

В настоящее время рабочая группа путём социологического исследования хочет выяснить, каковы предпочтения горожан по функционированию парков и скверов, оценить уровень социальной ответственности жителей Барнаула и их готовность участвовать в мероприятиях по улучшению экологического состояния города.

— Итоги социологического опроса позволят нам выявить наиболее интересные и полезные предложения горожан по формированию идей концепции «Барнаул — зелёный город», а также утвердиться во мнении или уточнить исследовательские результаты и экспертные оценки по различным аспектам городского озеленения. Поэтому мы будем очень благодарны, если жители краевого центра уделят несколько минут своего времени и ответят на вопросы, — отмечает руководитель проекта, директор Института биологии и биотехнологии АлтГУ, д. б. н., профессор Марина Силантьева.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Напомним, что концепция учёных АлтГУ предусматривает совершенствование системы озеленения для обеспечения экологического благополучия и роста удовлетворённости населения городским пространством с учётом экономических и социальных факторов. В её основу положен общемировой тренд — приближение городской среды к природной среде за счёт использования принципов озеленения естественных экосистем. Именно эта модель озеленения сегодня внедряется в мегаполисах Европы и США.

Согласно техническому заданию проектная команда АлтГУ в частности должна провести оценку жизненного состояния видового состава, фитопатологическое обследование древесных насаждений, травянистых растений и цветочных культур на следующих ключевых участках Барнаула:

Зелёный сквер (проспект Ленина, 90),

Обской бульвар;

парк «Изумрудный»;

сквер Химиков;

проспект Красноармейский,

площадь Сахарова,

площадь Победы;

зелёная зона на улице Аванесова от проспекта Красноармейского до переулка Карева,

пересечение улицы Малахова и Павловского тракта,

улица Берёзовая Роща,

парк «Лесная сказка»;

проспект Ленина от улицы Мало-Тобольской до проспекта Космонавтов,

Павловский тракт от проспекта Строителей до улицы Попова,

проспект Социалистический,

парк Центрального района,

Нагорный парк,

аллея Чепурко,

улица Антона Петрова от улицы Солнечная поляна до улицы 2-й Северо-Западной,

парк «Эдельвейс»,

площадь Народная,

проспект Космонавтов от проспекта Калинина до улицы Малахова.

По итогам этой работы учёные проведут оценку соблюдения норм озеленения в разных частях города и сделают обоснование создания новых зелёных зон для формирования социоэкологического каркаса города, сообщает пресс-служба АлтГУ.