Барнаульцам предложили высказаться об озеленении города

Администрация Барнаула и опорный вуз региона проводят беспрецедентный социологический опрос.
Как сообщило Управление информации и медиакоммуникаций Алтайского государственного университета (АлтГУ), учёные вуза в рамках проекта разработки концепции «Барнаул — зелёный город», реализуемого опорным вузом Алтайского края по заказу администрации Барнаула, планируют узнать мнение горожан относительно озеленения краевого центра.
Одной из задач проекта «Разработка концепции «Барнаул — зелёный город», над которой работает временный научный коллектив, созданный при Институте биологии и биотехнологии АлтГУ, является проведение анкетирования и опроса жителей города с целью выяснения удовлетворённости населения системой озеленения, а также их мнение относительно функционального назначения парков и скверов Барнаула.
В настоящее время рабочая группа путём социологического исследования хочет выяснить, каковы предпочтения горожан по функционированию парков и скверов, оценить уровень социальной ответственности жителей Барнаула и их готовность участвовать в мероприятиях по улучшению экологического состояния города.
— Итоги социологического опроса позволят нам выявить наиболее интересные и полезные предложения горожан по формированию идей концепции «Барнаул — зелёный город», а также утвердиться во мнении или уточнить исследовательские результаты и экспертные оценки по различным аспектам городского озеленения. Поэтому мы будем очень благодарны, если жители краевого центра уделят несколько минут своего времени и ответят на вопросы, — отмечает руководитель проекта, директор Института биологии и биотехнологии АлтГУ, д. б. н., профессор Марина Силантьева.
Принять участие в опросе можно по ссылке.
Напомним, что концепция учёных АлтГУ предусматривает совершенствование системы озеленения для обеспечения экологического благополучия и роста удовлетворённости населения городским пространством с учётом экономических и социальных факторов. В её основу положен общемировой тренд — приближение городской среды к природной среде за счёт использования принципов озеленения естественных экосистем. Именно эта модель озеленения сегодня внедряется в мегаполисах Европы и США.
Согласно техническому заданию проектная команда АлтГУ в частности должна провести оценку жизненного состояния видового состава, фитопатологическое обследование древесных насаждений, травянистых растений и цветочных культур на следующих ключевых участках Барнаула:
По итогам этой работы учёные проведут оценку соблюдения норм озеленения в разных частях города и сделают обоснование создания новых зелёных зон для формирования социоэкологического каркаса города, сообщает пресс-служба АлтГУ.