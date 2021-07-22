Твори добро: барнаульские волонтёры преобразили сельскую школу

В рамках акции «Деревня на прокачку» барнаульские волонтёры провели косметический ремонт в школе села Новомоношкино Заринского района.

Фото: Данил Лиманский

Волонтёрский отряд «#сборникхештегов вместе с учащимися 6–9 классов, учителями и сотрудниками школы закончили косметический ремонт в рекреации начальных классов в МКОУ «Новомоношкинская СОШ». Инициатором мероприятия стал студент первого курса направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС Данил Лиманский.

На ремонт школы были использованы средства, собранные за сдачу макулатуры, благотворительные пожертвования и личные сбережения ребят. Акция «Деревня на прокачку» стала самой масштабной летней акцией добровольцев из волонтёрского движения. Также в рамках данного проекта в прошлом году участники сообщества сделали косметический ремонт в МКОУ «Фирсовская общеобразовательная школа».

Фото: Данил Лиманский

Дизайн и цвет стен участники волонтёрского движения выбирали сами. На ремонт Новомоношкинской школы ушло 390 кг строительных материалов: шпаклевка, краска, грунтовка, клей, стеклохолст, пробковая плита и прочее. Ребята очистили стены от старой краски, выровняли их с помощью стеклохолста и шпакли, покрасили, поменяли электрические выключатели. Также они самостоятельно сделали декоративные решётки для отопительных радиаторов. Скоро в обновлённом коридоре появится информационный стенд.

«Ваша помощь — это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка для создания школьного креативного пространства и повышения имиджа школы. Добрые дела не остаются незамеченными — они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Уверены, что ваш пример показателен и для других благотворителей», — обратилась к барнаульским студентам директор МКОУ «Новомоношкинская СОШ» Татьяна Габович.

На этом волонтёрская деятельность отряда не заканчивается. В планах у добровольцев сбор корма для животных из приютов Барнаула.