Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Алтайском крае

5-й класс горимости будет до 26 июля 2021 года.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Из-за чрезвычайной пожароопасности в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. До 27 июля в регионе местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

При жаре главная опасность для человека — перегревание, угроза повышения температуры тела выше нормы (37,0°С). При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Симптомы перегревания: покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможно даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Если у человека всё же случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда могут понадобиться даже искусственное дыхание и массаж сердца.

Спасатели рекомендуют: не находитесь долго на солнце, во время сильной жары носите светлую одежду. Головной убор обязателен! Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к её охлаждению. Не злоупотребляйте спиртным!

Будьте осторожны при отдыхе у воды! Обеспечьте строгий контроль за детьми! Купание безопасно только на проверенных и официально принятых пляжах!

Также в период сухой и очень жаркой погоды важно особое внимание уделять правилам пожарной безопасности. Будьте крайне осторожны при обращении с огнём.

Если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем несчастного случая, в результате которого необходима помощь специалистов, звоните по единому телефону всех спасательных служб – 112.