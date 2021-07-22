Чтобы сил хватило. «Университет» закладывает базу на новый сезон

На этой неделе волейболисты «Университета» вышли из отпуска. Сейчас в разгаре первый сбор, который полностью посвящен общефизической подготовке. Волейболисты тренируются дважды в день на трех площадках.

Фото: Ярослав Махначёв.

Соскучились по работе

Стадион «Лабиринт» – уникальный спортивный объект в Барнауле. Придешь на тренировку к одним атлетам и обязательно повстречаешь других. Вот и на этот раз – пока в одном углу футбольного поля тренируются волейболисты «Университета», на соседней площадке разминается легкоатлетка Полина Миллер, которая под руководством своего тренера Надежды Клевцовой готовится к августовским стартам за границей. А тут еще и тхэквондист Альберт Гаун подошел – он ехал со своей тренировки в зале, но заглянул и на «Лабиринт».

Но волейболистам не до звездного соседства. Игроки «Университета» из отпуска вышли 20 июля. В этот день состоялось небольшое втягивающее занятие, а уже со среды закипела полноценная работа. Сейчас главная задача тренерского штаба – довести общефизическую подготовку до такого уровня, чтобы хватило сил на весь сезон. Команда тренируется дважды в день, совмещая занятия на «Лабиринте» с тренажерным залом и упражнениями на песчаной площадке СК «Победа».

– Каждый день выполнять одни и те же упражнения скучно, – говорит главный тренер «Университета» Иван Воронков. – Поэтому беговую подготовку варьируем с силовой, с работой с железом. А занятия на песке полезны для укрепления связок, суставов, отрабатываем на нем падения, прыжки за мячом.

Жара, пот льется градом, но игроки упорно выполняют упражнения за упражнением.

– Настрой на сборы хороший, всегда выходим из отпуска в хорошем настроении, – рассказывает связующий Игорь Косяк. – Отдохнули мы достаточно, соскучились по работе. Думаю, у всех игроков схожие ощущения.

То, что на первом сборе приходится выполнять одни и те же монотонные упражнения, волейболистов не смущает и в зал их пока не тянет.

– Успеем наиграться и мячом поработать. На стадионе зато на свежем воздухе, – продолжает Косяк.

Опыт и молодость

А началась тренировка с традиционной пробежки, на которой тренеров уже второй день удивил новичок Дмитрий Костров.

– Он уже некоторых на круг обогнал, – замечает старший тренер «Универа» Игорь Костяников.

С легкоатлетической подготовкой у связующего, перешедшего к нам на правах аренды из молодежного состава «Кузбасса», на самом деле все в порядке. При этом сам Дима рассказал, что отдельно бегом никогда не занимался.

– Просто в клубах, где я до этого тренировался, делали упор на беговую работу. Вот запас и сохранился, несмотря на то, что этим летом до сборов я еще не бегал, – объясняет Дмитрий.

В «Университете» у него до приезда в Барнаул был только один знакомый – Александр Кубышкин. Но Костров сообщил, что со всеми быстро нашел общий язык, атмосфера в команде дружная, старшие коллеги помогают в тренировочном процессе.

– Переход в «Университет» для меня – шаг вперед. Тут более опытные и мастеровитые игроки, чем в молодежной лиге, буду учиться у них, – заверяет Костров.

Всего в этом сезоне в барнаульской команде четверо новичков. Как мы уже сообщали, с «легионерами» из других городов, игравших в клубе в прошлом сезоне (это Андрей Щелгачёв, Иван Маршинин, Максим Коса, Александр Глинский), клуб не стал продлевать контракты. Сами волейболисты были готовы остаться в Барнауле, но, как говорит Иван Воронков, тренеров они не устроили своими игровыми возможностями.

Им на смену, помимо Дмитрия Кострова, пришли нападающие Кирилл Ситюк из «Факела» (Новый Уренгой) и Илья Косиненко («Локомотив-Изумруд», Екатеринбург), а также диагональный Никита Венидиктов, игравший в Муроме.

Пока в Барнаул приехали только Костров и Ситюк. Оба они в прошлом сезоне играли в молодежной лиге, опыта выступлений за взрослые команды у парней нет. Но Иван Воронков проблемы в этом не видит.

– Их команды были в первой шестерке, а уровень у этих коллективов высокий. К тому же Костров и Ситюк выступали в матче звезд молодежной лиги, так что это игроки хорошего уровня, – говорит главный тренер «Университета».

Косиненко и Венидиктов – волейболисты опытные, поигравшие. Они присоединятся к команде 1 августа, с начала второго сбора. В целом Иван Воронков считает, что пришедшая четверка новичков сильнее ушедших после прошлого сезона универовских «легионеров».

Контрольная проверка

«Уличные» тренировки «Университета» будут продолжаться до 31 июля. 1 августа у команды выходной, а со 2 августа начнется второй сбор, команда зайдет в зал СК «Победа». Поначалу работу с мячом тренерский штаб планирует чередовать с занятиями все по той же ОФП, а к середине сбора начнется полноценная игровая подготовка.

Контрольных матчей в этот период тренерский штаб проводить не планирует. Как говорит Воронков, если получится, можно организовать матч с соперниками из Казахстана, но в наше пандемийное время загадывать сложно. Перед стартом чемпионата в Высшей лиге «А» состоится кубковый турнир, традиционно открывающий сезон, – на сей раз это будет Кубок Николая Буробина – олимпийского чемпиона 1964 года. И именно его тренерский штаб «Университета» рассматривает как заключительный этап подготовки к сезону, где уже можно будет на практике закрепить то, что нарабатывали в июле и августе.

На предварительном этапе 16 участников Кубка Буробина поделены на четыре группы. Победители каждой из них получат путевки в «Финал четырех». «Университет» игры предварительного этапа Кубка Буробина проведет 2-5 сентября в Санкт-Петербурге. Соперниками нашей команды будут местный «Автомобилист», пермская «Кама» и новичок лиги – ЦСКА из Московской области.

Чемпионат Высшей лиги «А» стартует 2 октября. Команды будут разбиты на два дивизиона – «Запад» и «Восток». В этом году руководство лиги отказалось от туровой системы, турнир вернулся к привычной схеме, по которой команды чередуют домашние и выездные игры.

– Такая схема лучше. Матчей больше, календарь понятный, болельщикам интереснее, команда регулярно играет дома, – уверен Иван Воронков.

«Университет» остался в дивизионе «Восток», где сыграет восемь команд – помимо барнаульцев, это «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Кама» (Пермский край), «Тюмень», «Тархан» (Стерлитамак), «Магнитка» (Магнитогорск), «Динамо» (Челябинск) и новокуйбышевская «Нова», пришедшая на смену новосибирскому «Локомотиву-2». Предварительный этап, включающий 14 туров, продлится до конца января, а с 5 февраля начнется финальный этап, в него попадут по четыре лучшие команды с «Запада» и с «Востока».