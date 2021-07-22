Рассказываем, как в Барнауле идёт выдача квартир детям-сиротам

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Алтайскому краю, под контролем их ведомства в этом году больше 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили полагающееся им по закону жильё.

Фото: r22.fssp.gov.ru

В этом году в очереди на получение жилья стоят около 6 тысяч детей-сирот. Краевые власти прикладывают максимум усилий в решении застарелой проблемы, но очередь по-прежнему движется медленно.

Как отмечают в краевом УФССП, поскольку проблема продолжает оставаться особо актуальной и социально значимой, исполнение судебных решений по этим делам является одним из приоритетов в деятельности службы судебных приставов Алтайского края, и им поручено контролировать исполнение принятых по этой категории граждан судебных решений.

Молодые барнаульцы, а также жители Бийска и Рубцовска в сопровождении судебного пристава уже в течение полугода заключают договоры социального найма в КГКУ «Региональное жилищное управление». После оформления необходимых документов взыскателям будут вручены ключи от однокомнатных благоустроенных квартир по месту их проживания.

Между тем, по официальным данным, за счёт средств федерального бюджета в этом году КГКУ «Региональное жилищное управление» планирует приобрести и вручить нуждающимся детям-сиротам 295 жилых помещений.