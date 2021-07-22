Мужчина вышел из дома и не вернулся в Алтайском крае

Его разыскивают уже неделю.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 34-летнего Литошенко Игоря из Славгорода. Он пропал 15 июля 2021 года.

Известно, что в день пропажи мужчина был одет в белую футболку, чёрные трико и чёрные сланцы.

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение среднее, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).