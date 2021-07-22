Опять гречка: почему в Алтайском крае приостановили работу заводы по производству гречневой крупы

Причин для этого несколько, но потребителям важно понимать, не пропадёт ли крупа из магазинов. Ведь скупка гречки — это любимое развлечение россиян во время любых маломальских потрясений.

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В Алтайском крае остановились заводы по производству гречневой крупы. По официальной версии, это связано с запретом на экспорт, установленным до 31 августа, и ремонтом оборудования, информирует ТАСС.

«Мы встали на ремонт. Ежегодные ремонты на предприятии — это плановая работа. Но в этом году мы приостановили работу раньше — увеличили срок приостановки предприятия, так как работа пошла в убыток, отсутствует рентабельность. Это связано в том числе с приостановкой экспорта с 5 июня. По гречке производство остановили полностью. Последние продажи ведутся с минусовой рентабельностью. Раньше сентября и не планируется запуск», — рассказал агентству директор одного из крупнейших предприятий — АО «Целина», выпускающих гречневую крупу, Вячеслав Жигульский.

До запрета АО «Целина» поставляло гречку не только в российские регионы, но и в европейские страны, а также в Израиль. А раз рынок сбыта сократился, крупяные заводы приостанавливают работу, тем более что необходимо провести ремонт оборудования и подготовить площадки к приёмке нового урожая.

Также сообщается о нарастающей скупке гречневой крупы предпринимателями и приезжими из Казахстана, где уже возник дефицит этого товара и ожидается неурожай в текущем году из-за засухи, которая была во время посевной.

Но главный вопрос: хватит ли крупы для удовлетворения потребительского спроса до начала октября, когда в продажу поступит крупа нового урожая? — остаётся отрытым.

Впрочем, ряд производителей не исключает увеличение сбора гречихи в этом году, поскольку производители несколько увеличили площади посевов, а погодные условия позволяют вырастить неплохой урожай.

Алтайский край является одним из крупнейших российских производителей гречневой крупы. Всего в регионе работают около 60 крупозаводов. В прошлом году в нашем крае урожай гречихи составил 500 тыс. тонн.

Запрет на экспорт гречихи и круп грубого помола из неё был введён в России с 5 июня. С инициативой об ограничении экспорта выступил Минсельхоз в целях сохранения необходимых объёмов крупы на внутреннем рынке и недопущения колебаний цен.