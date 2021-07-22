Промежуточная ступень. Барнаульская дзюдоистка стала лучшей в стране среди молодежи

В июне воспитанница СШОР «Олимпия» Дарья Храмойкина стала победителем первенства России до 23 лет. Для 21-летней спортсменки это на данный момент наивысшее достижение в карьере, но останавливаться она не собирается.

Фото: из архива Дарьи Храмойкиной.

Меньше суеты

Летом спортсменам не до отдыха. Тренировок в зале СШОР «Олимпия» сейчас нет, но Дарья Храмойкина все равно тренируется – работает по своему плану, каждый день ходит на стадион, занимается ОФП. Причем говорит, что план занятий разработала сама себе.

Такое ответственное отношение к делу ей помогает – в июне Дарья Храмойкина стала победителем молодежного первенства России по дзюдо в весовой категории 70 кг в Мурманске. Я в разговоре называю турнир молодежным чемпионатом, но она поправляет – первенство, чемпионат – он для взрослых.

– В Мурманск я ехала за победой, – рассказывает Дарья. – В прошлом году на таком же турнире выступила неудачно, провела всего одну встречу, проиграв спортсменке, которую до этого трижды побеждала. Может быть недооценила, но не показала свою борьбу. Поэтому в нынешнем году надо было реабилитироваться, мы хорошо поработали на сборе, выполнили все, что планировали. И все сложилось, как планировали. В моей категории было 18 девочек, я провела четыре схватки, самой тяжелой получилась встреча за выход в полуфинал – боролись долго, победила только в дополнительное время.

Дарья признается: золотая медаль молодежного первенства России – самое крутое, что пока было в ее карьере. Но этот успех при всей его значимости она считает промежуточной ступенью. В сентябре ее ждет чемпионат России, а до этого в августе Кубок Европы среди спортсменок до 23 лет, где тоже надо побеждать.

Если на европейском турнире будут ее ровесницы, то на чемпионате России уже другой уровень борьбы.

– Я, конечно, выступала на взрослых турнирах, но они были небольшими, и там в основном соперницы на пару лет старше. Так что чемпионат России будет первым полноценным взрослым турниром. В чем отличия? Да, конечно, татами такое же, техника та же. А вот соперники опытнее, у них нет лишних движений, суеты, которые свойственны молодым. Но волнения нет, наоборот, мотивация зашкаливает, хочется себя показать, – говорит Дарья.

Кстати, на чемпионате России Храмойкина должна была выступить еще в прошлом году благодаря победе на чемпионате Сибири. Но турнир отменили из-за пандемии, так что полноценный взрослый дебют отложился на год.

В целом сезон для Храмойкиной вообще получился успешным – второй год подряд стала победительницей чемпионата СФО, блеснула на первенстве страны, стала третьей на всероссийском турнире в Челябинске, вошла в расширенный состав юниорской сборной России.

– Результаты неплохие, но выигрывать можно было бы и чище, – критически оценивает себя она. – Я заранее визуализировала свои броски, не все были выполнены так, как хотелось. А расширенный состав сборной – это в принципе формальность. Не знаю, что должно произойти, чтобы выбыла тройка лидеров и остальных пригласили на сбор. Но в целом сезоном я довольна, конечно.

Доказать всем

Дзюдо Дарья Храмойкина начала заниматься в 2008 году, когда еще была первоклассницей. Пришла туда, как и многие, за подружками, которые ходили в секцию. В итоге те бросили, а Дарья осталась. Еще занималась танцами, но дзюдо победило.

В школе № 118 на Новосиликатном есть зал дзюдо – отделение СШОР «Олимпия». Там Храмойкина и начала тренироваться у Оксаны Блиновой. Потом к работе с ней подключился Олег Зайцев, а когда у спортсменки появились неплохие результаты и надо было выходить на новый уровень, она перешла в основной зал «Олимпии», но своими тренерами Дарья по-прежнему указывает двух человек: Блинову и Зайцева. А еще спортсменка увлекается баскетболом, играла за сборную школы. Говорит, что если бы этому виду спорта более пристальное внимание уделяла, то и в нем вполне могли быть успехи.

На сайте «Алтайский спорт» первое упоминание о Дарье датировано 2013 годом, она стала победителем турнира памяти Владимира Новикова. Храмойкина говорит, что это было важным событием – выиграть турнир, который долго не покорялся. Но поверила в себя она, когда стала третьей на первенстве Сибири среди кадетов.

– На первенство России я не попала, туда отбирали только финалистов. Но вдруг осознала, что были шансы туда поехать, а со временем оказаться в сборной, выйти на международный уровень. Вот и стала более осознанно и ответственно тренироваться, – рассказывает Дарья.

При всем этом Храмойкина еще умудрялась и в школе учиться на отлично. А вот с высшим образованием отношения сложились сложнее. Поступила в БЮИ, но совмещать учебу там с постоянными сборами и поездками на соревнования сложно, а просто числиться в рядах студентов – не для Даши. В итоге в этом году она забрала документы, теперь планирует поступать в педагогический, там больше возможностей серьезно заниматься спортом.

– Цель в спорте? Хочется достичь как можно большего. Российское женское дзюдо на международном уровне слабовато. Нет у нас таких спортсменок, которые бы побеждали на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Вот мне и хочется доказать силу нашего вида спорта, а заодно и самой себе, что не зря занималась.