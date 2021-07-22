Расшатались качели. Барнаульцы — о ментальных особенностях, семье и туманных реалиях

Подавленность может быть признаком нервных и психических расстройств. Врачи с пациентами сетуют: шизофрения, депрессия и даже простая тревога окрашивают жизнь в тусклые краски.

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Фобии, навязчивые состояния, нарушения сна, панические атаки, депрессия причисляются к невротическим и психическим расстройствам. В Алтайском крае, по данным Министерства здравоохранения, ими страдают примерно 7 тысяч человек.

Глава 1.

«Не хочу, не буду». Пищевые расстройства

Даже богатые

Переедание, как и нежелание питаться, — не порок, а отклонение, вызванное острыми переживаниями. Расстройством пищевого поведения, или РПП, страдали принцесса Диана, Деми Мур, Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм и Джейн Фонда.

Среди «подвидов» заболевания — нашумевшие анорексия и булимия (переедание с последующей тошнотой. — Прим. ред.).

Среди симптомов РПП:

рвота,

навязчивая физическая активность,

недостаточное или чрезмерное употребление пищи.

Желудок против мозга

Мы познакомились со студенткой из Барнаула Еленой. Организм девушки несколько лет отторгал пищу. Она рассказывает: «Официального диагноза мне не ставили. О проблеме я почитала, поговорила с фитнес-тренерами. И поняла: расстройство однозначно есть».

У Лены урчало в животе, её желудок болел. Но на еду, признаётся, не могла и смотреть. Ей не хотелось жевать, «не мечталось о вкусном». Чтобы наесться на день, хватало одной плитки шоколада.

Причина такого голодания — постоянный стресс.

Елена, студентка: Раньше я не ела сутками. Без сбалансированного питания выпадали волосы, ломались ногти, появились проблемы с желудком. Было так: поешь — плохо, не поешь — плохо. У меня был недобор калорий. Я стала слабой, худой. Не любила еду и своё тело. Позже, когда активно занялась спортом, расстройство прошло и я начала питаться 3–4 раза в день. Но иногда отсутствие аппетита ненадолго возвращается. Тогда убеждаю себя: «Надо делать всё возможное, чтобы жить нормально. Нужно кушать».

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Цифра 5% девушек в мире ежегодно погибают от РПП.

Глава 2.

«Сердце в пятки». Панические атаки

Пот и страх

Панические атаки характеризуются эпизодическими приступами нарастающего страха. Состояние всегда проявляется внезапно. Как на фоне общей тревожности, так и в спокойном состоянии.

При расстройстве бывают:

нарушение сердечного ритма;

усиленное потоотделение;

дрожь в теле;

тошнота;

головокружение;

ощущение нереальности происходящего;

боязнь потерять самоконтроль, умереть.

Папа ушёл

«Впервые я испытала серьёзную панику в 2007 году. Тогда мне было 10 лет. Я потеряла отца и не могла спокойно спать. На ночь всегда оставляла свет включенным и боялась, что злые духи заберут меня в мир иной», — вздыхает переводчик Анастасия.

Ноябрьским вечером Настин папа поехал в Шерегеш. Тогда на трассе был гололед, но глава семьи уверял: «Все будет хорошо. К утру доберусь до места, покатаюсь пару дней на лыжах и вернусь». Не вернулся. Через час после выезда из дома погиб: его машину, некогда серебристую и гладкую, смяла фура. Так, что осталась лишь груда металла.

Анастасия, переводчик: Знаю, что с отцом в салоне была беременная женщина. После удара она пыталась выжить, карабкалась. Но не смогла снять ремень безопасности. Его просто заклинило. Думаю, именно эта незнакомка стала сниться мне и тихим, тоскливым голосом проговаривать: «Жизнь закончится».

Цикл кошмаров

Два года подряд наша собеседница видела один и тот же сон. В нем отекали ее конечности, раздувало голову, выпадали волосы. Девушка словно попадала в пузырь, похожий на утолщённую плаценту. Неприятную плёнку не получалось проколоть, разрезать, порвать. Она напоминала плен, выбраться из которого не дано. Насте было больно. В грезах она чувствовала: «Конец близок. Я смертельно больна. Лекарств нет».

Вспоминает: «В холодном поту и с туманом в голове я просыпалась и бежала до маминой комнаты. Только там до мозга доходило: тело и здоровье в порядке».

Повтор наяву

Устав от страшных видений, Анастасия решила: «Выключу наконец свет и ничего плохого не произойдёт». Плохие сны на ее счастье закончились. Правда, обрушилась новая беда.

Анастасия, переводчик: Днем я ходила в школу и делала уроки. Могла спокойно сидеть, как вдруг в голове щёлкало: «Смерть близко?» Внезапно. Неожиданно. Я будто ощущала фантомную боль и неосознанно переносилась в старые сны. Находясь за столом, оказывалась в «пузыре». Ладони потели, сердце бешено билось, перед глазами плыло. Становилось страшно. Я нарезала круги по квартире и не могла преодолеть панику. Пыталась отвлечься.

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Как преодолеть панические атаки При нехватке воздуха — зажать нос или подышать через соломинку. При гипервентиляции (чрезмерно интенсивном дыхании) — вдыхать и выдыхать очень быстро. Если участилось сердцебиение — побегать на месте. Когда закружилась голова — повращаться на офисном стуле.

Глава 3.

«С каменным лицом». Шизофрения

Рассеяность и потерянность

При шизофрении распадаются мыслительные процессы и эмоциональные реакции. Наблюдаются бред, галлюцинации, апатия, безволие, ухудшение внимания и восприятия.

Барнаульский психолог-психоаналитик Максим Бекарюков исследовал поведение больных шизофренией. По его словам, пациент не будет кричать на всю улицу: «Я шизофреник!» Для него расстройство — повседневная реальность.

— Максим Викторович, какие ощущения описывали ваши «клиенты»? Как у них проявлялось расстройство?

— Страдающему шизофренией трудно описать эмоции. Заболевание будто отключает эмпатию. Жизнь вокруг становится «картонной». А человек «царапается», пытается чувствовать себя настоящим, невымышленным.

— Самая ужасная вещь, о которой когда-либо рассказывал больной?

— Шизофрения сама по себе жутка. Допустим, идёт человек по улице, а дома плоские. Окружающие кажутся роботами. Ощущения не хотят складываться в слова.

— Что чувствует доктор, который общается с шизофрениками?

— Бывает жутко. Это нормальный человеческий процесс. К тому же у всех людей есть опыт из детства, в котором реальное смешано с фантазийным. И этот опыт вызывает противоречивые чувства. Конечно, стоит учитывать, что взрослый с шизофренией отличается от ребёнка зрелыми желаниями, к примеру сексуальными. И вдруг он со своими развитыми интересами проваливается в расстройство. От этого становится ещё страшнее. Бывало, после сеанса я сам выпадал из реальности. Выходил из кабинета и не мог понять, где нахожусь.

Справка Для лечения шизофрении назначают медикаментозную, трудо- и психотерапии, а также социальную реабилитацию. Полного выздоровления при этом достичь нельзя.

Фото: canva.com

Глава 4.

«Еще один бокал». Алкоголизм

Всей семьёй

Алкоголизм — это сильная психическая и физическая зависимость от алкоголя. Он вызывает рак, сердечные заболевания и деменцию.

«Не знаю, откуда у меня устойчивая психика и адекватная самооценка», — пожимает плечами барнаульский фотограф Марина. Её бабушка с дедушкой пили ежедневно. Не отказывался от спиртного и отец.

Собеседница рассказала, как родственники вели себя «под тем самым делом».

Марина, фотограф: «Дедушка и бабушка были реальными алкоголиками. Пропитыми, с часто опухшими лицами. Как они пришли к этому — не знаю. Я была маленькой и не могла задать вопрос. Папа тоже уходил в запои. Поэтому мы перестали общаться».

Бутылка в долг и странные смерти

Девушка постоянно испытывала стыд и страх. Она рассказывает: «Дед и бабка слонялись по району в поисках выпивки или огонька, искали возможность оттянуться с очередными алкашами. Они насквозь пропитались запахом дешёвых сигарет «Луч», который я запомнила навсегда. И всё же жёлтыми от никотина пальцами родственнички не забывали подарить мне конфеты-карамельки».

Монолог

Марина, фотограф:

— Никогда не забуду квартиру дедов, тоже пропахшую «Лучом». Там прошли первые месяцы моей жизни, пока нас с родителями не выставили за дверь. Став старше, я приходила туда в гости.

Периодически баба и дед держали собак. Выгуливать их под зелёным змием они, естественно, не могли. Поэтому комнаты были завалены экскрементами.

Прародители умерли мучительной смертью. Бабушка захлебнулась в собственной рвоте. А дедушка попал под колеса по дороге за новым бутылём.

Об отце. Я ходила в магазин и брала для папаши пиво в долг, когда училась в начальной школе. У него была нормальная зарплата. Но из-за кредитов, набранных подшофе, денег не хватало. Часто я считала копейки на проезд в общественном транспорте.

Сердце замирало, когда слышались алкогольный «аромат» и громкая музыка. Пьяный батя выставлял динамики на максимум, и домой не хотелось вообще. Может, поэтому я проводила большую часть времени в кружках.

Однажды я заболела, пришла домой и легла спать, пока отец выпивал со знакомыми. Просыпаюсь — папа пьяный, а телевизор пропал. Оказалось, один из «дружков» украл технику и выпрыгнул с ней в окно, хотя мог спокойно выйти через дверь. Этакая у нас была квартира — заходи и бери, что хочешь.

Приехали полицейские, рассыпали на подоконнике порошок для снятия отпечатков. Помню, как долго оттирала его. И попутно испытывала стыд за полувменяемого предка, дававшего показания.

Последняя капля — отец избивал мать. Не стеснялся и головой о стену ударить, и на нас с сестрой поорать, чтобы мы перестали реветь и умолять никого не трогать.

Я долго не понимала, с какой стати мама возвращалась к такому мужу. Но недавно до меня дошло: это навязчивая позиция жертвы. Мол, теперь-то покажу, какой стала, я больше не забитая мышь. Правда, мамочка снова получала по носу.

В последний год совместного проживания папа сильно буянил и на трезвую голову. А у меня была только одна мысль — быстрее сбежать.

Цифра 1,1 тыс. человек на 100 тыс. населения страдают алкоголизмом и алкогольными психозами в России. Источник данных: Росстат.

Глава 5.

«Поднять веки». Депрессия

Двойная схема

В лечении депрессии используются лекарственная и психотерапия. Зачастую их сочетают друг с другом. Но, если пациент истощён и не может участвовать в диалоге, ему выписывают только лекарства.

Обычно расстройство не обусловлено конкретной причиной. Оно возникает из-за сопутствующих заболеваний, стрессов, употребления спиртного и наркотических веществ.

Маленькие шалости

По словам бухгалтера Анны (имя изменено. — Прим. ред.), живущей в Барнауле, при депрессии важно баловать себя.

Монолог

Анна, бухгалтер:

— Обострения депрессии у меня случаются в марте-апреле и ноябре. В это время я ухожу в отпуск. Способы избавления от недуга простые: обнять собаку, съесть мороженое, почитать книгу.

Депрессия отбирает внимание. Так что я смотрю смешные фильмы, сериалы и стендапы — поднимаю тонус. Я хорошо общаюсь с собой, даже в «овощном» состоянии задаюсь вопросом: «Чем могу себе помочь?» И обычно всплывает баловство. В периоды угнетения жизненно необходимо исполнять свои капризы.

Глава 6.

«Бред и мания». Биполярное расстройство

Два полюса

Люди с биполярным расстройством личности (сокращенно БАР) впадают в крайности: депрессию и манию. У пациентов эти фазы меняются с разным темпом. Возникает заболевание из-за нехватки гормонов и нестабильной выработки нейронов в головном мозге.

В депрессии человек не может подняться с кровати и почистить зубы, в мании он — «император мира».

Стадии биполярного расстройства: — Депрессивная. Пациенты испытывают подавленность и уныние. — Маниакальная. Влечёт высокую самооценку и оптимизм. — Смешанная. Появляются жалобы, одновременно связанные с манией и депрессией.

«Я странная с детства», — утверждает 25-летняя писательница Полина. Она рассказывает, что испытала первые приступы тревоги и паники в 5 лет.

Когда девочка внезапно начала приговаривать «Я скоро умру», родители испугались и отвели её к психиатру. На сеансе им сказали, что Полина склонна к аффективным (с затяжной грустью. — Прим. ред.) и шизофреническим расстройствам. Но диагноз и рекомендации специалиста взрослые не приняли.

Полина, писательница: «Моих маму и папу воспитали в простых семьях, где психические расстройства — «блажь». Поэтому в детстве меня не лечили и не обращали внимания на плохое самочувствие. Иногда родственники просто говорили, что я не от мира сего и относили приступы к скверному характеру».

Жуткие звуки

У нашей собеседницы наблюдались перепады настроения, депрессии, атипичное поведение и социофобия. Она сбегала из дома и не умела общаться.

В 7 лет болезнь стала прогрессировать, и Полина столкнулась со слуховыми галлюцинациями. Рассказывает: «Ночью я слышала неразборчивый шёпот, прыжки за стеной и как кто-то кидал тяжести в громкое железное ведро. Продолжались «глюки» до 12–13 лет. В итоге я на время заработала бессонницу. Потом спала при свете. А сейчас боюсь заснуть в тишине».

Фото: pxhere.com

Живой овощ

Осознанно писательница обратилась к врачу после 20 лет.

Полина, писательница: «У меня обнаружили биполярное расстройство смешанного типа. Очередная волна болезни оказалось настолько тяжёлой и затяжной, что я не смогла встать и пойти на работу. Тогда пришлось взять больничный».

Автор фэнтези добавляет: «Меня обкололи феназепамом (противосудорожный, седативный препарат. — Прим. ред.) и на две недели я превратилась в овощ. Ещё полмесяца отходила от побочек. Выяснилось, что феназепам провоцирует маниакальные эпизоды. И несколько месяцев я творила страшные неконтролируемые вещи».

Из-за мании Полина взяла несколько кредитов, заняла много денег, перестала спать. Она похудела до состояния щепки, устроилась на три работы и всем вокруг говорила: «Я не устала».

***

P. S.: «Я люблю тебя, жизнь»

— Полина, как протекает ваше лечение?

— К психиатру меня отправили психолог и психотерапевт. Я привыкла вести дневник и подробно рассказала врачам о своём состоянии. Мне назначили лечение. Оно заключалось в сборе симптомов, постановке диагноза и подборе препаратов. Я пью таблетки несколько лет, но до сих пор мне не подобрали идеальную схему. В целом процесс идёт.

— Медикаменты наносят непоправимый вред здоровью?

— От них много побочных эффектов. Таблетки приходится тщательно подбирать. Но это лучше, чем лежать и быть обездвиженным.

— Какое лечение самое оптимальное?

— Стабильный образ жизни и питание с достаточным количеством железа. Его недостаток провоцирует анемию (малокровие. — Прим. ред.)

— Как вы воспринимаете действительность?

— Я вижу мир так же, как все. У меня перед глазами нет розовых единорогов и чего-то искажённого, враждебного. Зато есть много любви и радости. Главное в болезни — принимать себя.

— Любите жизнь?

— Да, очень. Хотя многие БАРщики заканчивают суицидом.

Фото: pxhere.com