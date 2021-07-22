В Алтайском крае мужчина угнал у брата машину, чтобы уехать в соседнее село пить

Иномарку нашли в 20 километрах от места совершения преступления, а рядом был и угонщик.

Фото: istockphoto

Машину угнали у жителя села Долинское. Как оказалось, её украл брат потерпевшего. Он рассказал, что взял автомобиль без спроса, пока собственник спал. Мужчина 1988 года рождения хотел добраться до другого села, чтобы продолжить распивать спиртные напитки.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения полицейские поместили гражданина в изолятор временного содержания сроком на 12 суток. Речь идёт о части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, стражи правопорядка возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». За данное деяние предусмотрено наказание сроком до 5 лет лишения свободы, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.