В Барнауле осудят 16-летнюю девочку и её друга за попытку делать «закладки»

Довести преступный умысел до конца «закладчикам» не удалось, их задержали полицейские.

В мае 2021 года 16-летней девочке и её 18-летнему другу от неизвестного поступило предложение получать для реализации наркотики. Они согласились и стали сбывать расфасованный в свёртки товар путём «закладок» на территории Барнаула. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось.

В ходе предварительного следствия подростки вину признали и раскаялись в содеянном.

Алтайские следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей краевого центра и направили в суд с утверждённым обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращают внимание подростков и их родителей, что преступления, совершённые в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы.