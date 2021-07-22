В Барнауле установят 12 камер наружного видеонаблюдения

Ими оснастят шесть общественных мест города.

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В 2021 году за 4,6 млн рублей планируется установить четыре камеры в парке Центрального района, по две видеокамеры на пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской, в сквере имени Г. С. Титова и в сквере Киры Баева, по одной камере — на площади Ветеранов и на площади Сахарова в районе здания № 66 на улице Димитрова. Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» впервые установят видеокамеры в зелёной зоне посёлка Южного и в Мизюлинской роще.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, в Барнауле планируется оборудовать системами наружного видеонаблюдения ещё 30 общественных мест. В 2022–2024 годах установят 59 камер за 24 млн рублей, информирует официальный сайт города.