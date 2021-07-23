Выставки

Аллея у театра драмы

(ул. Молодёжная, 15)

До 1 сентября — выставка «Есть такая профессия — жизни спасать» (0+), посвящённая медицинским работникам Алтайского края. Более 100 фотографий сделаны алтайскими фотографами — Антоном Федотовым, Андреем Каспришиным, Вячеславом Мельниковым, Олегом Укладовым и другими.

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 30 июля — выставка работ алтайских художников — лауреатов проекта «Аз.Арт.Сибирь» прошлых лет (6+). В экспозиции — живопись Дарьи и Екатерины Дёмкиных, Дениса и Евгении Октябрь, Натальи и Дмитрия Плохих и других наших алтайских реалистов; графика Ивана Ильющенко, Ивана Мозгового, Ивана Быкова, а также работы Юрия Гребенщикова, Николая Короткова и Николая Зайкова.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 22 августа (12+):

свободная фотовыставка «Форум»;

выставка скульптур из металла и гвоздей Михаила Половникова «Обрезки металла»;

выставка графики и живописи Виолетты Метелицы «Ретроспективный экспромт»;

Арт-маркет Алёны Наволокитной (12+). Сочетание классической живописи и импрессионизма;

выставка личной коллекции Александра Быкова — работы известных современных авторов, отражающие культурную эпоху 1990-х и начала 2000-х годов.

Галерея «Лукоморье»

(ул. Юрина, 206б, тел. 52-65-65)

До 20 сентября — выставка «Корзина с рукоделием» (0+). Представлены дипломные работы по декоративно-прикладной композиции учащихся Детской художественной школы № 2. Ребята вдохновились темами, связанными с природой и экологией, жизнью города, музыкой, литературой и т. д. Разнообразны и техники исполнения: батик, гобелен, текстильный коллаж, лоскутное шитье, текстильная кукла, плетение ковровых узлов.

Музеи

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 22 августа — выставка «Обь судоходная» (6+). Впервые демонстрируются уникальные архивные материалы речного флота Барнаула в фотографиях и документах, здесь также можно познакомиться с историей гребного спорта, узнать о происхождении барнаульского Ковша.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 7 августа — выставка Валерия Булатова «Мир тихой радости» (6+). В своих произведениях художник преображает предметную реальность, стремится прежде всего передать состояние. Природа — константа искусства и жизненной философии автора.

До 14 августа — выставка открыток из частной коллекции Ларисы Зинченко «Ими гордится Алтай» (6+), посвящённая знаменитым людям Алтайского края, подарившим миру свои таланты и открытия.

До 24 июля — выставка православного искусства из фондов музея «Путеводительница» (6+). Экспонаты объединены общей темой путешествия и паломничества.

До 10 октября — выставка из фондов музея, посвящённая 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) «Великие Маковские» (6+).

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 24 июля — выставка графики и живописи «Знаю, это было не зря» (6+) к юбилею В.С. Золотухина. Работы Е. Энделина, Г. Касаткина, А. Иванова, С. Пахомова, В. Смирнова, Л. Венедиктова и др.

До 24 июля — фотовыставка Александра Блотницкого (г. Москва) «Нам сердце исцелит любовь» (6+), посвящённая Валерию Золотухину. Фотографии были сделаны автором в течение четырёх лет во время мероприятий Общенациональной программы «В кругу семьи» в городах России и Палестины.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 29 августа — выставка декоративно-прикладных изделий «Алтай: образ и миф» (6+). Основа — текстильные полотна, отшитые по мотивам петроглифов, а также фантастических образов скифо-сибирского звериного стиля.

Библиотеки

Центральная городская библиотека им. Ядринцева

(ул. Профинтерна, 35)

До 31 июля — экспозиция «Галерея детских портретов» (6+). Коллекция книг рассказывает о детстве выдающихся людей: исторических личностей, знаменитых писателей, коллекционеров, художников и даже святых, которых связывали и привели к известности не по-детски неутолимое любопытство и по-взрослому неутомимый труд. Выставка дополнена предметами материальной культуры, авторскими куклами и работами барнаульской художницы Ольги Воробьёвой.

Библиотека № 18

(пр. Калинина,10)

До 30 июля — книжный марафон «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас!» (6+). Участникам предложена увлекательная коллекция познавательных книг. Дети должны будут прочесть их как можно больше и написать отзыв о наиболее понравившихся и полезных книгах. Лидеров марафона ждёт сюрприз!

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

23 июля, пятница

«Гришка-космонавт» (6+) — 11:00

«За краем небес» (6+) — 13:00

«Астрономия» (12+) — 15:00

24 июля, суббота

«Фазы Луны» (6+) — 11:00

«На Голубой планете» (6+) — 13:00

«Призрак Вселенной» (12+) — 15:00

25 июля, воскресенье

«Гопал. Принц Планеты коров» (6+) — 11:00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 13:00

«Солнце и жизнь Земли» (12+) — 15:00

26 июля, понедельник

«Вода — чудо природы» (6+) — 11:00

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 13:00

«Астрономия» (12+) — 15:00

27 июля, вторник

«В поисках нашего Солнышка» (6+) — 11:00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 12:00

«За краем небес» (6+) — 13:00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 15:00

28 июля, среда

«Гришка-космонавт» (6+) — 11:00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 12:00

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) — 13:00

«Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) — 15:00

29 июля, четверг

«За краем небес» (6+) — 11:00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) — 12:00

«Два стёклышка. Удивительный телескоп» (12+) — 13:00

«Тайны Красной планеты» (12+) — 15:00