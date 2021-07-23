Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства привлекает молодых специалистов

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства для молодых специалистов представляет особый интерес. Только за последние три года в коллектив влилось более 70 человек, для 23 из которых данное медучреждение стало первым местом работы, растет число ординаторов и студентов, специализирующихся на оказании помощи детям, беременным женщинам и роженицам. Этому способствует в том числе и региональный проект, направленный на обеспечение медицинских организаций региональной системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Осмотр ведет будущий врач-эндокринолог Алёна Савелёнок.

Фото: Наталья Катренко

Инструменты поддержки

Подбор персонала – важное направление в деятельности центра. По словам начальника отдела кадров АККЦОМД Ларисы Киреевой, учреждение активно работает с ординаторами и студентами, проходящими практику, сотрудничает с кафедрами Алтайского медуниверситета, заключает целевые договоры на обучение.

– Работать в нашем учреждении престижно, – считает Лариса Ивановна. – На базе клиники можно получить бесценный опыт, навыки ведения уникальных операций совместно с федеральными медицинскими центрами. Развито наставничество, когда опытные врачи курируют молодых специалистов, передают им накопленный багаж знаний. И в такой преемственности мы заинтересованы.

В 2020 году в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства проведено 4338 операций, родилось 2407 малышей, консультативную помощь получили свыше 60 тысяч детей. Сегодня в учреждении трудятся 224 врача.

Несмотря на множество инструментов поддержки, действующих на базе центра, здесь есть потребность в среднем медицинском персонале, особенно в кадрах со специализацией «Сестринское дело в педиатрии». Также ценятся врачи-педиатры, анестезиологи, кардиологи.

Алёна Савелёнок – будущий врач-эндокринолог, а сегодня врач-ординатор отделения эндокринологии, куда она впервые попала во время производственной практики год назад.

– Мне очень понравился коллектив – от врачей до младшего медперсонала, – поделилась она. – В итоге я решила остаться здесь работать в качестве врача. Мне уже доверяли вести пациентов, а если возникали вопросы, тут же обращалась за консультацией к опытным специалистам. Довелось мне поработать и с высокотехнологичным оборудованием, в том числе с инсулиновыми помпами.

У детей, находящихся в отделении, Алёна Борисовна – одна из любимиц. Ведь во время осмотров ей приходится не только расспрашивать их о состоянии здоровья, но и интересоваться настроением, слушать рассказы о домашних питомцах и любимых игрушках.

Связь знаний с практикой

С удовольствием шагают дети и на прием к Кириллу Егорову – медицинскому брату по массажу отделения медицинской реабилитации. И хотя сегодня Кирилл Сергеевич еще студент четвертого курса педиатрического факультета АГМУ, о выбранной когда-то специальности ни разу не пожалел – уж очень он детей любит.

Кирилл Егоров работает в массажном кабинете.

Фото: Наталья Катренко

– Поэтому и решил стать педиатром, о чем ни разу не пожалел, – пояснил он. – Не пришлось долго размышлять и о месте работы – лучше учреждения, чем центр охраны материнства и детства, для врачей, работающих с детьми, в Барнауле не найти. Здесь мне сразу повезло с наставником, который помогает теорию, полученную в вузе, соединить с практикой.

Речь идет о враче лечебной физкультуры и мануальной терапии высшей категории Олеге Скобине, который работает здесь вот уже более 30 лет.

– Моя задача – не просто накапливать знания, а передавать их дальше молодым специалистам, – рассуждает Олег Павлович. – Делаю это охотно, так как за годы работы мне довелось сталкиваться со случаями самой разной степени сложности, к которым должны быть готовы и молодые врачи. Учу молодежь работать и на высокотехнологичном оборудовании – таком, как, например, система «Орторент С+» – многофункциональном тренажере, позволяющем проводить реабилитацию пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Эффективен он и в восстановлении навыков ходьбы после инсультов.

Есть среди молодых сотрудников и те, кто во время обострения эпидситуации шагнул в «красную» зону ковидного госпиталя, с 30 июня возобновившего свою работу в стенах центра. Так, врач-стажер Дмитрий Донских работает в центре с 2018 года, со времен студенчества.

– В прошлом году на базе инфекционного отделения клиники был открыт сначала детский ковидный госпиталь, который проработал все лето, после чего в октябре 2020 года, когда в регионе возникла необходимость в формировании дополнительных койко-мест, здесь был развернут ковидный госпиталь для взрослых, – вспоминает Дмитрий Сергеевич. – Я работал тогда, при первой необходимости переключился на работу с тяжелыми пациентами и сейчас, во время всплеска заболеваемости этим летом. Для начинающих медиков это своего рода боевое крещение.

Не иначе как проверкой на прочность называет свою работу и медбрат Алексей Дегтярёв, работающий в отделении реанимации ковидного госпиталя.

– Если учесть, что в инфекционное отделение впервые я попал в 2017 году, то, получается, не я пришел к ковиду, а ковид пришел ко мне, – шутит он. – Причем здесь же, в реанимации, работает моя жена, да и родители-медики относятся к моему выбору с пониманием. Я студент пятого курса педиатрического факультета АГМУ, а потому уже готов пройти и эту школу.