«Производит достойное впечатление»: Андрей Турчак оценил Нагорный парк Барнаула

Андрей Турчак вместе с председателем Комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимиром Шамановым, губернатором края Виктором Томенко, секретарём регионального отделения партии «Единая Россия», председателем АКЗС Александром Романенко, главой города Вячеславом Франком, депутатами Государственной Думы РФ, АКЗС и Барнаульской городской Думы посетили Нагорный парк, где первому заместителю председателя Совета Федерации РФ представили результаты реконструкции этой территории в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и формирования туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город».

Об этапах реконструкции парка рассказали глава города Вячеслав Франк и председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, об истории парка — и.о. заведующего отделом по развитию туризма администрации Барнаула Александр Барышников.

Андрей Турчак отметил, что работа по реконструкции Нагорного парка производит достойное впечатление.

Также в рамках рабочей поездки по Алтайскому краю Андрей Турчак сообщил, что место для стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле определят горожане в ходе голосования. По его словам, партия «Единая Россия» является одним из инициаторов проекта по присвоению городам почётного звания.

Напомним, ранее почти 180 тысяч барнаульцев приняли участие в народном голосовании о присвоении городу этого звания. На сегодняшний день есть 11 вариантов расположения стелы «Город трудовой доблести». Однако окончательное решение будут принимать барнаульцы. Они выберут, в каком месте эта стела должна быть установлена, информирует официальный сайт города.