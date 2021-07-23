Барнаульские школы и детсады готовят к отопительному сезону

Первым 14 мая проверили 92-й детсад. Последняя приёмка пройдёт в детском саду № 50 25 августа 2021 года.

Фото: pixabay.com

По данным на 21 июля акты технической готовности получили 75 школ, 157 детских садов, 28 зданий учреждений дополнительного образования. Всего согласно графику к отопительному периоду 2021–2022 годов запланирована приёмка в 318 образовательных организациях.

В рамках подготовки к отопительному сезону летом в 33 учреждениях провели герметизацию ввода тепловых сетей по предписанию АО «Барнаульская генерация». В четырёх учреждениях восстановили изоляцию трубопроводов, ремонт систем отопления уже выполнен в девяти учреждениях из 12; в 10 из 17 образовательных организациях заменили приборы учёта, пишет пресс-служба мэрии.