Больше 5,5 тысячи квартир построили в Алтайском крае в 2021 году

Общая площадь готовых помещений составляет 397,1 тысячи квадратных метров.

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На официальном сайте Алтайского края сказано, что показатели 2021 года превышают за январь – июнь показатели 2020 года на 45,3%. Отмечается, что в этом году уже построили 5 580 новых квартир.

Индивидуальные застройщики за счёт собственных и заёмных средств построили и ввели в действие 185 тысяч квадратных метров жилых домов, что составляет 46,6% от общего ввода по краю и на 46,3% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с первым полугодием 2020 года ввод жилья возрос в 22 муниципальных районах и семи городских округах региона. Наибольшие темпы роста отмечены в Курьинском (в 7,7 раза), Баевском (в 3,4 раза), Хабарском (в 2,3 раза), Косихинском (в 2 раза) районах, а также в Новоалтайске (в 2,5 раза), Рубцовске (в 2,4 раза) и Бийске (в 2 раза).

Известно, что за последние 3 года в Алтайском крае зафиксирована положительная динамика по достижению целевых показателей по вводу жилья. Целевой показатель на 2021 год составляет 809 тысяч квадратных метров.