Герб Барнаула предложили изменить

Для этого в ближайшее время создадут общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб города и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. Эскиз нового герба разработает Алтайское отделение Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия».

Фото: «Вечерний Барнаул»

Решение об изменении герба Барнаула приняли сегодня, 23 июля 2021 года, на совещании, которое провёл глава города Вячеслав Франк.

О том, что герб нужно изменить, рассказал заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев. Он напомнил, что первый герб Барнаула появился в 1846 году. Он претерпевал изменения, но основные элементы сохранились.

По словам Юрия Еремеева, в 2019 году регионы получили поручение завершить процедуры регистрации официальных символов городских округов в государственном геральдическом реестре.

Тогда стало понятно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях в Государственный геральдический регистр Российской Федерации внести невозможно, так как они нарушают современные требования геральдики. Для этого нужно исключить коня, привести в порядок цветовое решение герба и выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края. Для определения Барнаулу статуса столицы региона важно правильное использование обрамления — фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент.

Сергей Чеков, действительный член Всероссийского геральдического общества, председатель Алтайского отделения Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия», член геральдического комиссии Алтайского края пояснил, что герб не является графически неизменным. По его словам, допускается перерисовка герба в различных стилях, щитах разных форм и пропорций.

Эскиз герба Барнаула разработают с учётом замечаний и требований, предъявляемых к проектам гербов муниципальных образований, Геральдического совета при Президенте РФ, информирует пресс-служба мэрии. Новый герб также планируется обсудить с горожанами.