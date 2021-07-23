«Горэлектротранс» завершает ремонт трамвайных путей на улице Попова

16 июля рабочие МУП «Горэлектротранс» приступили к ремонту трамвайного переезда на ул. Попова в районе пересечения с ул. Взлётной, находившегося в аварийном состоянии. Основной объем работ уже выполнен и в выходные здесь обещают открыть движение транспорта.

Работы на путях ведутся в ночное время, чтобы не останавливать общественный транспорт.

Фото: Андрей Чурилов

«Горэлектротранс» в этом году обновляет четыре участка трамвайных путей, износ которых достиг 100% – дальнейшая эксплуатация была невозможна, поскольку не обеспечивала безопасный пропуск трамваев. Чуть больше двух недель назад завершили ремонт переезда на пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Чернышевского – там переложили 62,5 метров одиночного пути. В августе бригады рабочих зайдут на участки переездов по пр. Калинина (в районе пересечения с ул. П. Сухова) и ул. Попова (в районе пересечения с ул. Энтузиастов). А сейчас ведутся работы на трамвайном переезде по ул. Попова на пересечении с ул. Взлётной. Эти пути были построены более 30 лет назад и свой ресурс уже выработали, поэтому переезд поставили в график ремонта на этот год.

– Рабочие уложили новую рельсо-шпальную решетку протяженностью 87,5 метров одиночного пути и провели ее подбивку, частично заменили балластную призму и щебеночное основание, выправили пути и выставили по уровню, сейчас завершают асфальтирование, – рассказывает Андрей Луганский, начальник службы пути МУП «Горэлектротранс». – Думаю, что в выходные мы возобновим движение для транспорта, хотя ордер на проведение работ открыт у нас до 26 июля.

Фото: Андрей Чурилов

Рабочие хоть и говорят, что перекладка трамвайных путей – дело привычное для них и совершенно несложное, по факту же очень непростое мероприятие, особенно с организационной точки зрения. Хотя бы потому, что полная остановка трамвайного и троллейбусного сообщения на этом участке чревата неудобствами для пассажиров и серьезными убытками для предприятия. Поэтому руководство «Горэлектротранса» приняло решение вести ремонт в ночное время, когда образуется восьмичасовое окно в движении транспорта.

– В 22 часа, когда прекращается трамвайное и троллейбусное движение, мы вручную разбираем шпалы, выполняем необходимые монтажные работы и к 6 утра, когда троллейбусы выходят на линию, снова их закрепляем, чтобы транспорт мог совершать развороты, – объяснил бригадир Семен Майдуров. – Это, конечно, несколько тормозит темп работ, но мы привыкли к такому графику – к обозначенным срокам все закончим.

Ремонт одного трамвайного переезда оценивается в 1 млн руб. – работы предприятие финансирует из своего бюджета.