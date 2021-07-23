Как проказливый енот Илюша стал мемом

Видеоролик с енотом, который пробрался в дом, переворошил все вещи и спрятался за стиральной машиной, стремительно разлетелся по Сети.

Фото: @2017elena_hictova

«Илюша, ****, выходи! Кто там себе енотов хочет завести? Могу своих подарить, несколько штук», — от души кастерит на видео хозяйка питомца. Но, несмотря на крики с ненормативной лексикой и очевидный гнев от захламлённого жилища, женщина по-доброму обращается с проказником — гладит енота Илюшу, который пытается выбраться из угла, где спрятался после погрома.

Фото: @2017elena_hictova

Сначала видео удалили из Сети и отправили в бан тех, кто его выставил на своих страничках. Причина — якобы жестокое обращение с животным. Однако позднее выяснилось, что хозяйка енота Илюши Елена 12 лет спасает брошенных животных. Во дворе своего частного дома она организовала настоящий питомник, в котором живут 60 собак, 30 котов, четыре енота и одна носуха.

34-летняя Елена Малинина — повар-кондитер курортного ресторанчика в Анапе. Первым питомцем сердобольной женщины был крошечный котёнок, которого ей подарили местные волонтёры. Со временем Елена стала помогать животным. Прославившегося на всю страну Илюшу нашли на крыше дома: его бросила мать.

Фото: @2017elena_hictova

Если посмотреть на публикации Елены в Instagram — @2017elena_hictova, то видно, что животные у неё упитанные, с блестящей шерстью. На разграбление енотам во дворе дома стоит старое кресло, в котором проказники устроили настоящую нору. Чтобы еноты и носуха легче переносили жару, для них стоит кадка-купальня.

Женщина содержит животных на небольшую поварскую зарплату и помощь волонтёров. Иногда коллеги из соседнего кафе приносят ей мясные обрезки. Из-за неожиданной популярности Елене Малининой стали помогать неравнодушные люди, одна из них — блогер Ника Белоцерковская, которая в своем Telegram-канале опубликовала видео с проштрафившимся Илюшей.

Ника — автор 12 кулинарных бестселлеров, владелица кулинарной школы на юге Франции и двух роскошных мейн-кунов. Блогер с почти миллионом подписчиков «от имен и по поручению» своих котов Борисыча и Родиона перевела Елене приличную сумму, чтобы та продолжала свои благие дела!

«Илюша — это, конечно, бесконечный восторг. Я теперь его верный фанат. Лена — кондитер и удивительной доброты человек. Да это ясно из видео, так может ругаться только «русская баба огромной души». Так давайте же Лену поддержим. Ей очень непросто. Борисыч и Родион переведут ей сегодня приличную сумму и будут помогать регулярно. Обещают! И сейчас пишут письмо Илюше в Анапу. Попросите, пожалуйста, и ваших питомцев!» — написала Ника.

Другие поклонники Илюши тоже помогают Елене — присылают деньги на содержание животных, различные зоотовары, амуницию, игрушки и лакомства! Кстати, о помощи хозяйка Илюши не просила. Хотя многие блогеры, которые ведут странички про домашних любимцев, иногда бросают клич о добровольных пожертвованиях на вкусняшки. Например, блогеру из Новосибирска и её белке Соне @squirrel_sonya подписчики тоже присылают переводы и посылки с орехами и грибами, ведь содержать белку довольно хлопотно! Зато как интересно следить за забавной беличьей жизнью!

Пушистые бандиты

Кстати, в том, что Илюша утроил в доме погром, ничего удивительного. Нет таких мест, куда не сможет добраться енот. Он крайне любопытен. Этот зверёк не знает слова «нельзя» и никогда его не выучит. Своими ловкими лапками, похожими на маленькие человеческие ручки, енот способен открыть любой засов, повернуть забытый в скважине ключ, а потом ещё унести этот ключ и спрятать где-нибудь. И что бы ни делал человек, как бы ни закрывал шкафы или кладовки, енот найдёт туда дорогу, если ему вдруг станет скучно. Более того, те, у кого есть такое существо, утверждают, что закрывать укромные уголки от енота не только бесполезно, но даже вредно, в первую очередь для самого енота. Если ему не удастся попасть туда, куда он желает, он может впасть в настоящую депрессию. Поэтому, если у вас появится мысль завести у себя енота, несколько раз подумайте и всё хорошо взвесьте.

Факты о енотах

Еноты не очень пугливые существа. Люди не представляют для них опасности, поэтому зверюшки абсолютно спокойно могут проникнуть в дом, чтобы поживиться чем-нибудь вкусненьким. Например, они могут спокойно украсть корм домашней кошки или собаки, а ещё — перевернуть оставленное на ночь мусорное ведро.

Еноты легко открывают двери домов и «проводят ревизию» кухонь и кладовых, причём прекрасно справляются с дверцами холодильников и буфетов. Многие «городские» еноты быстро привыкают к алкоголю, а начинается всё с недопитого содержимого выброшенных бутылок. Завзятые же «пьяницы» с лёгкостью вытаскивают пробки из винной тары и открывают жестяные пивные банки!

С биологической точки зрения ближайшим родственником енота является медведь.

Передние лапы енота — это очень сложный орган. На них расположены чрезвычайно чувствительные рецепторы. Енот способен получить полную информацию о том, что он ощупывает, даже если не сможет увидеть этот предмет. Именно по этой причине еноты скрупулезно ощупывают всё, что попадает им в лапки.

Кстати, по легенде енот когда-то давно был человеком — лукавым воришкой. Верховный дух долго терпел проказы мошенника, но в конце концов не выдержал и превратил его в зверя. Только в последний момент дух сжалился и оставил бедному еноту человеческие руки!

Не менее интересны и задние лапы енота. Они очень гибкие. Причём при необходимости суставы задних лапок енота способны выгибаться на сто восемьдесят градусов.

Еноты очень любят полоскать в воде то, что попадает им в лапы, особенно это касается корма. По этой причине их называют енотами-полоскунами.

В отличие от большинства млекопитающих енот совершенно спокойно может залезть на дерево и потом бесстрашно спустится с него вниз головой. Такой трюк не под силу даже кошке.

У енотов на мордочке расположены крайне чувствительные усы, к тому же они обладают великолепным ночным зрением. Эти два качества позволяют еноту бежать изо всех своих сил по ночному лесу и не столкнуться ни с одним препятствием.

Еноты барнаульского зоопарка

В барнаульском зоопарке есть своя пушистая банда енотов, забавные ролики о жизни которых регулярно публикуют на странице зоопарка в Instagram.

Один из последних сюжетов — про разноцветную кучу дел, которая образовалась у семейства! В таз с водой в вольере у енотов накидали разноцветных пластмассовых игрушек, и эти непоседы деловито их перебирали.

Другая не менее забавная публикация, которую с удовольствием посмотрели почти 3 тысячи подписчиков, как смотритель кормит енотов холодным лакомством: для зверьков заморозили фрукты, и это фруктовое мороженое они деловито просматривали , выбирая что повкуснее!

У директора зоопарка «Лесная сказка» Сергея Писарева к енотам особая любовь. Он регулярно общается с этими пушистыми зверьками, считая: погладишь енота — исчезнут все заботы!