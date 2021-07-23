Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

24 и 25 июля по градусам погода будет отличной, но ветер внесёт свежую нотку.

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В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +16…+18° С. Во второй половине ночи кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3–8 м/с. В начале дня возможен кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до +28…+30° С. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

Воскресенье будет более дружелюбным. Ночные температуры продержатся в пределах +16…+18° С, а днём воздух прогреется до +30…+32° С. Южный ветер 2–7 м/с тёплым потоком будет овевать отдыхающих. Осадков не ожидается, если только какая-нибудь шальная тучка не решит ненадолго «всплакнуть».