Какое вы лекарственное растение по знаку зодиака?

Больше половины россиян предпочитают проводить свой досуг на дачах, выращивая овощи и ягоды. Но есть и те, кто предпочитает газоны, цветы и лекарственные травы

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Какой целебный представитель царства флоры подходит именно вам, читайте в гороскопе от Энциклопедии лекарственных растений!

Овен — эвкалипт

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Представители этого знака — очень активные люди, которые всегда при деле. Они никогда не стоят на месте и зачастую не обращают внимания на малейшие изменения самочувствия. У них крепкое здоровье, и потому звёзды присвоили им растение с сильными антисептическими свойствами. Эвкалипт обладает ярко выраженным запахом и таким же мощным лечебным свойством. Он помогает укрепить иммунитет и нервы.

Телец — тимьян

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Тельцы очень восприимчивы к внешним воздействиям, а потому звёзды «назначили» им траву широкого спектра действия — тимьян (он же чабрец). Его используют как в приготовлении блюд, напитков, так и в косметологии. Он благоприятно влияет на укрепление сна, на общий тонус организма и помогает успокоиться. Тимьян прекрасно борется с вирусами и бактериями, а также усиливает защитную функцию организма.

Близнецы — лаванда

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Представители этого знака никогда не будут спокойны, а поэтому страдают от проблем со сном или от наличия тревожности. Аромат лаванды способен успокоить чувства и умиротворить душу. Астрологи советуют добавлять растение в ванну, а также капнуть лавандовое масло на подушку. Этот запах поможет снять стресс и переключиться на положительные мысли.

Рак — можжевельник

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Раки — настоящие хранители очага. В травяном гороскопе их зодиакальный оберег — можжевельник. Именно оберег и защитник, который защищает от болезней, заботится о здоровье, укрепляет нервную систему и закаляет организм. В старину верили, что можжевельник защищает от сглаза и злых духов, и использовался его как лечебное благовоние. Можжевельник, с его мощной целебной силой, издревле использовался как средство для изгнания зла. В ароматерапии его применяют при простуде и стрессе.

Лев — розмарин

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С точки зрения астрологии розмарин связан со стихией воды, а его покровителем является Солнце. Именно влияние главного небесного светила дарует растению способность заряжать человека жизненной энергией, пробуждать в нём вкус к жизни и просветлять ум. Розмарин особенно полезен тем, кто родился под знаком Льва. В переводе с латыни розмарин — «морская роза». Он считается прекрасным «лекарством от лени», избавляет от депрессии и апатии. Неповторимый тонкий аромат этого растения возвращает человеку интерес к жизни.

Дева — ромашка

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Девы — честные и открытые, сдержанные и внимательные, заботливые и романтичные. Ромашка — воплощение Дев в травяной стихии. Она обезболивает и умиротворяет, снижает напряжение и давление, регенерирует и улучшает кровоток. Ромашка — природное мочегонное, помогает при болезнях почек и мочеполовых органов. Ромашковый чай для Девы — источник гармонии и успокоения, расслабляет и дарует крепкий сон.

Весы — вереск

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Весы умеют находить ответы и универсальные решения, редко поддаются на провокации и ведут себя логично и предсказуемо. Растение Весов — вереск. Вереск улучшает общее состояние организма. Употребление вересковых препаратов положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, при изжоге и колитах, дисбактериозе и панкреатите. Также растение активно применяется как мочегонное при цистите, пиелонефрите и простатите. При заболеваниях костной и суставной тканей пациентам рекомендованы ванны с вереском, примочки, компрессы.

Скорпионы — цетрария, исландский мох

Скорпионы наделены обострённым чутьём и жаждой справедливости. Они умеют добиваться того, чего хотят, умом, манипуляциями или обещаниями. Властные и сильные, чувственные и не склонные к сомнениям. Этот знак любит выделяться, и травяной гороскоп не исключение. Цетрария, или исландский мох, отражает Скорпионов на лоне природы. Исландский мох применяют как общеукрепляющее средство при воспалении и болезнях горла, как сироп или наружно. Отваром мха лечат нарушения пищеварения. Цетрария широко применима в косметологии при дерматических проблемах, кожных клещах или угревой сыпи.

Стрелец — пижма

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Стрельцы — активные и любознательные, немного ветреные и неугомонные. Они здесь и сейчас, Стрельцы любят и умеют побеждать. Стрельцы влюбчивы, любят флирт и внимание. Обожают интеллектуальные споры, отличаются креативным мышлением, увлечены прогрессом и любят опережать время. Пижма — тотем Стрельцов в мире растений и трав. Её рекомендуют при воспалительных процессах как обезболивающее и жаропонижающее средство. Пижма снижает кровяное давление, избавляет от головной боли, слабости и метеозависимости. Снижает боль в суставах и мышцах. Пижму применяют в косметологии, основываясь на её бактерицидных свойствах. Отвар пижмы благотворно действует на сухую кожу головы, избавляя от зуда и перхоти.

Козерог — мята перечная

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Козероги любят уединение, им комфортно в узком семейном кругу или в сплочённом коллективе. Цветочный символ Козерогов — мята, она успокаивает, снижает уровень стресса. Мяту принято использовать при болях в животе, изжоге, болезнях почек. Мятные компрессы и примочки, освежают кожу и придают ей здоровое сияние. Сушёную мяту рекомендуют держать в доме не только для чая, но и как оберег от злых духов.

Водолей — гвоздика

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Водолеи не привязаны к материальному миру, живут легко и наслаждаются каждым днём. Убеждённые оптимисты и хорошие друзья. Символ Водолеев — гвоздика. В древности это растение использовали в приворотных и мистических зельях. Сейчас гвоздику применяют как антибактериальное и противогистаминное средство. Её рекомендуют при воспалении ЖКТ и для нормализации пищеварения. Гвоздика повышает давление, но при этом расслабляет организм, снижает уровень стресса.

Рыбы — полынь

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Рыбы способны адаптироваться в любой окружающей обстановке, сохраняя стойкость перед житейскими трудностями. Символизирует 12-й знак зодиака полынь. В её горечи скрыт потенциал лекарственных свойств. Полынь применяют как общеукрепляющее и тонизирующее средство. Венки из полыни отгонят злых духов, а её отвар вылечит от кашля и боли в желудке. В ароматерапии растение используется как стимулятор творческих способностей и раскрытия талантов. А ещё полынь — отличное средство от тли, дачники это знают и ценят!

У трав и звёзд есть много общего. Лекарственные травы несут пользу и положительно влияют на общее состояние организма, улучшая работу внутренних органов и здоровье тела. Заведите на дачном участке или дома свой травяной тотем, пейте успокаивающий чай и полезные отвары.