Обязательную вакцинацию вводят в Алтайском крае

Об этом стало известно сегодня, 23 июля 2021 года, на совещании у губернатора региона. Вакцинацию вводят для отдельных групп граждан.

По словам главного санитарного врача Алтайского края Ирины Пащенко, в регионе растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Люди трудоспособного возраста преобладают среди заражённых. Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17%, в начале «третьей волны» показатель составлял всего 1%.

Она также отметила, что важно сохранять существующие меры профилактики распространения COVID-19 (отмена массовых мероприятий, снижение наполняемости залов, сохранение масочного режима и выполнение прочих базовых требований Роспотребнадзора) продолжать прививочную кампанию в регионе.

На сегодняшний день в Алтайском крае привились лишь 40% от необходимого количества взрослого населения. Поэтому сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан: работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

В этих профессиональных группах планируется привить не менее 60% работников. Работники должны поставить первую прививку до 22 августа, получить вторую дозу вакцины — не позднее 19 сентября. Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций.

Постановление о вакцинации будет опубликовано 27 июля и с этого времени вступит в силу. В пресс-службе Правительства Алтайского края отметили, что аналогичные решения уже приняты более чем в половине регионов Сибири, отмечалось в ходе рабочего совещания.