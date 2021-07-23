#ПараСлов: Андрей Муль о том, как идёт кампания по зачислению первоклассников

Большая часть каникул уже позади, новый учебный год ближе с каждым днём. В Барнауле в этом году первый звонок прозвенит для 9,5 тысячи ребятишек. И для всех первоклассников мест в школах хватит, заверяют в администрации города. Сегодня #ПараСлов о том, как зачисляют ребят в образовательные учреждения, есть ли сложности в приёме в школу по месту прописки и как их решают. На наши вопросы ответит председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.

— Андрей Генрихович, как в этом году организовано зачисление первоклассников в барнаульские школы?

— В этом году начал действовать новый порядок: приём заявлений идёт с 1 апреля по 30 мая. После этого в течение пяти дней школы детей зачисляют. Далее начинается так называемая вторая волна. Можно подавать заявления в школу не по месту жительства. Продлится этот период с 6 июля по 6 сентября.

— Сколько в целом в столице края создано мест для первоклассников, существует ли нехватка?

— По нашей статистике, за последние пять лет количество детей в городе увеличилось на 13 тысяч. В этом году создали 10 тысяч мест для первоклассников. По прогнозным планам на эти места 9,5 тысячи претендентов. Зачислено порядка 99%.

— Могут ли горожанам отказать в приёме первоклассника в школу по прописке?

— Такое право у образовательных организаций существует, если свободные места заканчиваются. По месту прописки в Барнауле не были зачислены 390 учащихся.

— Где в Барнауле существуют такие сложности и как они решаются?

— В основном это Индустриальный район, где идёт массовая застройка. Проблемы существуют в четырёх школах, не все дети смогли попасть, куда хотели. Но созданы свободные места в близлежащих школах. Поэтому из 390 детей 370 сегодня уже определились и зачислены в те школы, которые мы предложили. С остальными семьями продолжается работа. Я хочу сказать родителям, что мест будет достаточно всем. И все дети обязательно пойдут в школу 1 сентября. В 39 школах Барнаула ещё есть 500 свободных мест.