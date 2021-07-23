«Смешарики» побывают на Алтае

Герои мультсериала «Смешариков» отправятся в путешествие по России. 10 эпизодов подкаста перенесут маленьких зрителей на Алтай, Байкал и Камчатку.

Фото: kinoreporter.ru

Вселенная «Смешариков»расширяется, рассказывает журнал «Кинорепортёр». На этот раз любимцы публики вместе с телеведущим Николаем Дроздовым и автором популярного видеоблога про животных Евгенией Тимоновой отправятся в путешествие по России.

В рамках подкаста «Зубочистки» герои побывают на Алтае, в Калининградской области, Арктике, лесах Карелии, на Байкале и даже у вулканов Камчатки. Всего в сезоне запланировано 10 эпизодов по 4 минуты. Предполагается, что за это время дошкольники успеют не только умыться и почистить зубы, но и узнать что-то новое и интересное о родной стране. Коснутся авторы и важных тем — проблем экологии и полезных привычек, которые можно развивать с самого раннего возраста.